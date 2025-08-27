TENIS
Bouzas se despide en primera ronda del US Open
Vekic, número 49 del mundo, venció a la gallega (número 40) por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos de partido
EFE
La española Jessica Bouzas quedó este martes eliminada en primera ronda del Abierto de Estados Unidos a manos de la croata Donna Vekic, que le remontó el set inicial. Vekic, número 49 del mundo, venció a Bouzas (número 40) por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos de partido.
La gallega se apuntó con autoridad el primer set con dos 'breaks' a Vekic, que necesitó atención médica por una ampolla en un dedo.
Bouzas volvió a quebrar en el segundo set para poner 2-4, pero la croata, plata olímpica en París 2024, reaccionó con tres juegos seguidos, incluidos dos 'breaks' para el 5-4 con saque.
La gallega evitó el set de Vekic con otro 'break' en blanco, pero la croata volvió a romper para el 6-5 y, ahora sí, se apuntó la manga al saque.
Bouzas quedó tocada y vio como Vekic le quebraba el servicio para abrir el último set. Bouzas lo recuperó para ponerse 2-2, pero la croata volvería a quebrar dos veces más para el 6-3 final.
La gallega llegaba a Nueva York en el mejor momento de su carrera, situada en el puesto 40 del ranking tras haber llegado por primera vez a una cuarta ronda en un 'grand slam' (Wimbledon) y a cuartos de final en un Masters 1.000 (Canadá).
La eliminación de este martes empeora su actuación del año pasado, cuando en su debut alcanzó la tercera ronda.
El Abierto de Estados Unidos, último 'grand slam' del año, comenzó el domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.
