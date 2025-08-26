Joan Martí Bennàssar confirma su buena racha en el ‘Gual, Company, Karmany’

El mayor de los hermanos Bennàssar, Joan Martí, ciclista élite del High Level, decantó a su favor la carrera estelar de otra de las grandes clásicas del calendario isleño que se están celebrando estos días. El trofeo 'Gual, Company Karmany' siguió la tónica de anteriores ediciones con una tarde de ciclismo salpicada por la enorme cantidad de primas que se ofrecieron a los participantes de todas las categorías con muy buena participación y público pese a celebrarse en día laborable. Gabriel Company y Toni Karmany siguieron las pruebas acompañados por sus familiares.

Joan Martí Bennàssar, junto con el segundo clasificado, Alejandro Gómiz, fueron los grandes dominadores de la carrera estelar reservada a las categorías open y junior que contó con 28 participantes para completar las 30 vueltas programadas. Formaron el dúo cabecero y tomaron vuelta a la totalidad de sus adversarios y resolvieron la carrera en los sprints de bonificación.

La tercera plaza fue para Sergi Amengual, seguido de Marc Roca y Xavi Cañellas. En la sexta plaza se clasificó Miquel Àngel Soto, primer máster 30. La clasificación de los junior estuvo encabezada por Lluc Dols seguido de Joan Morlà y Joan Riutort.

Fueron 18 las participantes en la carrera para féminas desde la categoría cadete. La noruega Anita Stenberg sumó un nuevo triunfo encabezando el trío cabecero que formó junto a Marga López y Marina Garau. Doblaron a todas sus rivales excepto Maria Magdalena Deyà que ocupó la cuarta plaza seguida de la mejor junior, Irene Reina, y de Marta Almansa, la mejor de las cadete.

Los premios a las mejores máster 30, 40 y 50 fueron respectivamente para Silvia Grey, Inés Bustos e Irma Alanzol.

La prueba para máster fue la más concurrida con 42 inscritos. El bunyolí Abdón Vich fue el ganador por delante de Miquel Àngel Gelabert y Miguel López con Xema Estela como mejor máster 50 y Simó Darder como primer máster 60. En la prueba para cadetes dominio claro de Toni Bordoy seguido de Marc Mayol y David Mayol.

En infantiles, triunfo de Francesc Martorell seguido de Biel Mora y Miquel Àngel Vicens con Andrea Núñez, Mireia Escobar y Maria Prats como mejores chicas. En alevines, Tomàs Pons y Aina Muñoz fueron los respectivos ganadores.

Los ganadores de la Challenge Grupo Miralles Palfinger con sus respectivos maillots. / T.A.

Junto con las pruebas celebradas las dos semanas anteriores en Campos y Ses Salines, esta carrera formaba parte de la challenge Grupo Miralles – Palfinger cuyos ganadores definitivos han sido Alejandro Gómiz y Anita Stenberg en open; Lluc Dolç y Nuria Jerónimo en juniors; Alejandro Buzdea y Marta Almansa en cadetes; Francesc Martorell y Andrea Núñez en infantiles; Tomàs Pons y Aina Muñoz en alevines y Miquel Àngel Gelabert en máster.