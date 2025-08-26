Jaume Munar: "Siempre he sentido que a la gente no le gusta jugar contra mí"

Jaume Munar está cuajando el mejor año de su carrera como tenista. Tanto es así, que el de Santanyí siente que su buen rendimiento pesa sobre sus rivales. "Sinceramente, siempre he sentido que a la gente no le gusta jugar contra mí, porque he sido peleador, he sido duro", confesó el mallorquín ante los medios de la ATP tras superar la primera ronda del US Open ante Jaime Faria (6-0, 6-3, 5-7, 6-2).

“Quiero creer que a la gente no le gusta mucho jugar contra mí. Después, también es una realidad que me gusta jugar con gente buena e incomodo a los buenos. El trabajo que tengo ahora es asentarme en ese nivel y poder demostrarlo contra gente que está por detrás de mí”, subrayó el número 44 del ránking mundial.

Su victoria no fue un mero triunfo más. Desde 2018, Munar no superaba la primera ronda del torneo neoyorquino. “Estoy contento porque era una espinita que llevaba clavada”, aseguró. “Llevaba años aquí, ya no perdiendo, sino jugando bastante mal, casi siempre. Las condiciones tampoco me gustaban mucho. Este año, jugar toda la gira aquí ha hecho que llegase más cansado, pero también mucho más preparado”.

“Me sentía cómodo con el reto que tenía por delante. Al final era un partido donde sentía que era mejor, así que estoy contento de sacarlo adelante. Obviamente hay cosas por mejorar, sobre todo ese pequeño bache en el tercer set, pero en general estoy contento”, añadió Munar.

Habiendo alcanzado el número 44 del mundo, su mejor posición en el ránking, el de Santanyí siente que este año está desplegando su mejor tenis, aunque afirma que todavía hay margen de mejora: "Es algo objetivo decir que he subido un peldaño mi nivel tenístico durante este año. Creo que he empezado a jugar mejor en muchos más sitios y eso se está notando. Y obviamente eso, en la confianza, ayuda porque uno cree más en sí mismo. Pero como digo, me lo sigo tomando pasito a pasito, porque creo que dentro de la mejora que he hecho, que es mucha, aún tengo muchísimo margen".

Después de haber sucumbido en la primera ronda del US Open durante seis años seguidos, el mallorquín reconoce que el torneo de este año lo afronta con otra mentalidad: “Para mí este año ha sido borrón y cuenta nueva en todos los aspectos. No tiene nada que ver el Jaume Munar que se presenta a día de hoy en pista con el que se presentaba el año pasado o los anteriores. Ha sido un año como empezando de cero todo. Venía con la mentalidad de a ver cómo se me dará este año, no tanto con la mentalidad de ‘me ha costado mucho jugar aquí los años pasados’”, finalizó.