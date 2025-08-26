Jaume Munar avanza a la segunda ronda del US Open

El mallorquín Jaume Munar se clasificó este lunes para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos tras ganar por 6-0, 6-3, 5-7 y 6-2 al portugués Jaime Faría (n.117), y cortó una racha de seis derrotas consecutivas en la ronda inaugural del torneo neoyorquino.

Munar, número 44 del ránking mundial, no ganaba un partido en Nueva York desde su victoria contra el belga Ruben Bemelmans en 2018. Pero el balear, que alcanzó la tercera ronda este verano en Wimbledon tras un balance de 0-11 en sus anteriores partidos de segunda ronda, disputó un partido sólido contra Faría.

Estos jugadores ya se habían visto las caras este año en Río de Janeiro, sobre tierra batida, cuando triunfó el portugués en tres sets. En el cemento neoyorquino, Munar tuvo un arranque de partido inmejorable y se llevó la primera manga con un incuestionable 6-0 en 28 minutos. Perdió el servicio por primera vez en el segundo set, pero reaccionó con dos roturas seguidas que la abrieron el camino hacia el 6-3.

Faría mostró carácter y prolongó el encuentro al remontar una rotura de desventaja en el tercer parcial, para llevárselo 7-5. Pero Munar no perdió lucidez y blindó el pase de ronda con un contundente 6-2 en el cuarto set. Se enfrentará al canadiense Gabriel Diallo, que se impuso en cuatro sets al bosnio Damir Dzumhur.