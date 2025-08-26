Artes marciales
El Fight Island – Underground Edition llega a Mallorca
Es Gremi acogerá el 6 de septiembre la segunda edición de uno de los mayores eventos de artes marciales mixtas amateur del país
El Fight Island – Underground Edition llega a Mallorca el próximo 6 de septiembre. Es Gremi será el escenario donde se llevara a cabo la segunda edición de esta cita, una de los más grandes de artes marciales mixtas (MMA) amateur del país.
Este año, el evento se potencia aún más con la presencia de invitados especiales nacionales reconocidos:
- Ignacio Capella, uno de los peleadores profesionales más destacados de Baleares, con trayectoria internacional y referente del MMA menorquín.
- Ander Fighter, peleador profesional con gran proyección en el panorama nacional.
- Jota de Redville, referente en la escena nacional, invitado de honor.
- David "The Boogeyman" Herbías, considerado actualmente el peleador español con más proyección para llegar a la UFC.
Las puertas de Es Gremi se abrirán a las 17:00 horas y el evento comenzará a las 18:00. Nueve son las peleas que hay programadas, con cuatro combates estelares por cinturón.
