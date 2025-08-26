Artes marciales

El Fight Island – Underground Edition llega a Mallorca

Es Gremi acogerá el 6 de septiembre la segunda edición de uno de los mayores eventos de artes marciales mixtas amateur del país

El cartel de promooión del Fight Island - Underground Edition.

El cartel de promooión del Fight Island - Underground Edition. / Fight Island

Jaume A.

El Fight Island – Underground Edition llega a Mallorca el próximo 6 de septiembre. Es Gremi será el escenario donde se llevara a cabo la segunda edición de esta cita, una de los más grandes de artes marciales mixtas (MMA) amateur del país.

Este año, el evento se potencia aún más con la presencia de invitados especiales nacionales reconocidos:

  • Ignacio Capella, uno de los peleadores profesionales más destacados de Baleares, con trayectoria internacional y referente del MMA menorquín.
  • Ander Fighter, peleador profesional con gran proyección en el panorama nacional.
  • Jota de Redville, referente en la escena nacional, invitado de honor.
  • David "The Boogeyman" Herbías, considerado actualmente el peleador español con más proyección para llegar a la UFC.

Noticias relacionadas y más

Las puertas de Es Gremi se abrirán a las 17:00 horas y el evento comenzará a las 18:00. Nueve son las peleas que hay programadas, con cuatro combates estelares por cinturón.

Los combates de Fight Island - Underground Edition.

Los combates de Fight Island - Underground Edition. / Fight Island

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  2. La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
  3. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  4. El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
  5. Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
  6. El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
  7. Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
  8. Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares

El Fight Island – Underground Edition llega a Mallorca

El Fight Island – Underground Edition llega a Mallorca

El Govern pedirá la contingencia migratoria para que Baleares quede excluida del reparto de menores migrantes

El Govern pedirá la contingencia migratoria para que Baleares quede excluida del reparto de menores migrantes

La Llotja acoge el último 'Sopar a la Llesca': "Cerramos un verano inolvidable, donde el calor de la gente ha devuelto la alegría y la vida a las plazas"

La Llotja acoge el último 'Sopar a la Llesca': "Cerramos un verano inolvidable, donde el calor de la gente ha devuelto la alegría y la vida a las plazas"

Muere un minero y otros 148 quedan atrapados por un ataque ruso contra una mina de cobre en Ucrania

Muere un minero y otros 148 quedan atrapados por un ataque ruso contra una mina de cobre en Ucrania

Jaume Munar: "Siempre he sentido que a la gente no le gusta jugar contra mí"

Jaume Munar: "Siempre he sentido que a la gente no le gusta jugar contra mí"

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

El presidente de Serbia acuerda con Lavrov estrechar sus lazos con Rusia

El presidente de Serbia acuerda con Lavrov estrechar sus lazos con Rusia
Tracking Pixel Contents