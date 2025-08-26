Ciclismo
La etapa 4 de la Vuelta España 2025, en directo
Los casi 207 kilómetros entre Susa y Voiron hacen de este recorrido el más largo de esta edición
EFE
Ceres (Italia)
El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.
El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.
El final en Voiron viene condicionado por la proximidad de Grenoble, donde el pelotón cogerá un avión para seguir el miércoles la carrera, ya en España, en Figueres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares
- Zona gris legal': un restaurante en Mallorca añade un 10 % de propina directamente a la cuenta
- Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca
- Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines