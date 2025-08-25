Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez, campeones de Europa de RS Venture Connect

Los regatistas del equipo de Vela Inclusiva del Club de Vela del Port d’Andratx (CVPA), Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez, se alzaron este domingo con el primer puesto absoluto en el Campeonato de Europa de la clase RS Venture Connect disputado en Oslo (Noruega).

Bajo la dirección técnica de Juanjo Beltrán y con el apoyo técnico de Ana Musatova, Homar y Gutiérrez interpretaron con acierto los vientos estables del fiordo noruego y conquistaron el oro continental. En paralelo, los también representantes del CVPA, Jordi Cargol y Violeta del Reino, alcanzaron un meritorio séptimo puesto.

El campeonato, organizado por el Royal Norwegian Yacht Club (KNS) y la Federación Noruega de Vela, reunió a las mejores tripulaciones del continente en las categorías Para, Inclusiva y Abierta.

El evento se convirtió en un auténtico escaparate de inclusión, innovación y espíritu deportivo, en línea con los esfuerzos de World Sailing y sus miembros para reincorporar la vela a los Juegos Paralímpicos de Brisbane 2032.

Con este título, el Club de Vela Port d’Andratx reafirma su liderazgo en el fomento de la vela inclusiva y adaptada, llevando el nombre de Mallorca y de España a lo más alto del podio europeo.

El CVPA brilla en la 3ª Copa Balear de Kayak de Mar

Por otra parte, durante el pasado fin de semana también tuvo lugar la 3ª Copa Balear de Kayak de Mar con la XXX Vuelta a las Islas Malgrats en Santa Ponça, Calvià, organizada por la Federación Balear de Piragüismo. Los palistas del CVPA volvieron a dar muestras de su gran estado de forma y sumaron cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, lo que les permitió alcanzar una meritoria segunda posición por clubes.

Entre los oros del CVPA destacó Pep Alemany, doble campeón de España Infantil de la modalidad el pasado mes de junio, que se impuso en la categoría Infantil SS1. También brilló María Reus, actual campeona Sub-23 del Descenso Internacional del Sella, que junto a Dani Santiago se alzó con la victoria en MX Senior SS2 8000. Completaron la nómina de oros Josep Joan Cifre y Óscar Álvarez en Hombre Sub-23 SS2 8000, y Andreu Ferrer en Hombre Cadete B SS1 8000.

El resto de los palistas del CVPA completaron el medallero de la siguiente manera: Eric Dosil (plata, Infantil A SS1), Gabriel Sielva (plata, Infantil B SS1), Jorge Garrido (plata, Cadete A SS1), Víctor Sobzak (bronce, Cadete A SS1), Maximilian Flaska (bronce, Cadete A SS1), Margalida Alemany (plata, Mujer Cadete A SS1), Héctor Sielva (bronce, Cadete B SS1) y Núria Ferrer (bronce, Mujer Cadete B SS1).

En la categoría de Veteranos, el club obtuvo dos medallas de oro, logradas por Christoph G. Graewert (Hombre Veterano 45-49 SS1) y José Alemany (Hombre Veterano 50-54 SS1), además de una plata conseguida por Guillermo Alemany (Hombre Veterano 60-64 SS1). El equipo finalizó en la quinta posición por clubes en esta categoría.