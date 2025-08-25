El Palmer Basket 2025/26 se pone en marcha

El Palmer Basket ya está de vuelta. El conjunto palmesano ha regresado esta tarde a los entrenamientos para prepararse de cara a su primera temporada en la Primera FEB, la categoría de plata del baloncesto español. Su primer partido de pretemporada será el 7 de septiembre frente al Class Bàsquet Sant Antoni, equipo de Segunda FEB, en el Trofeu AON Illes Balears. En el torneo, también se medirán al Fibwi Palma el día 16 y al Hestia Menorca el día 19, dos de sus rivales en la Primera FEB.

"Hemos empezado igual que acabamos la temporada pasada, con la misma intensidad y las mismas ganas. Queremos disfrutar mucho de esta temporada y que la gente disfrute con nosotros. El objetivo es que Son Moix sea una fiesta cada domingo" ha valorado el entrenador Marco Justo.

Marco Justo da una charla a sus jugadores. / Palmer Basket

El capitán Joan Feliu, por su parte, ha destacado la importancia de acoplar bien a los nuevos fichajes: "Lo principal es conseguir encajar todas las piezas de este equipo. Hemos mantenido una base de cinco jugadores y ahora tenemos que lograr que los que han llegado puedan encajar y comenzar la primera parte de la liga en buenas condiciones. No tenemos una predicción de donde estaremos en la tabla, pero sí que confíamos en nuestro trabajo y en que sacaremos esta temporada en la Primera FEB".