Baloncesto

El Palmer Basket 2025/26 se pone en marcha

El equipo palmesano afronta su primera temporada en la Primera FEB tras haber ascendido la temporada pasada

La plantilla del Palmer Basket atiende a Marco Justo.

La plantilla del Palmer Basket atiende a Marco Justo. / Palmer Basket

Sergi Fullana

Palma

El Palmer Basket ya está de vuelta. El conjunto palmesano ha regresado esta tarde a los entrenamientos para prepararse de cara a su primera temporada en la Primera FEB, la categoría de plata del baloncesto español. Su primer partido de pretemporada será el 7 de septiembre frente al Class Bàsquet Sant Antoni, equipo de Segunda FEB, en el Trofeu AON Illes Balears. En el torneo, también se medirán al Fibwi Palma el día 16 y al Hestia Menorca el día 19, dos de sus rivales en la Primera FEB.

"Hemos empezado igual que acabamos la temporada pasada, con la misma intensidad y las mismas ganas. Queremos disfrutar mucho de esta temporada y que la gente disfrute con nosotros. El objetivo es que Son Moix sea una fiesta cada domingo" ha valorado el entrenador Marco Justo.

Noticias relacionadas y más

Marco Justo da una charla a sus jugadores.

Marco Justo da una charla a sus jugadores. / Palmer Basket

El capitán Joan Feliu, por su parte, ha destacado la importancia de acoplar bien a los nuevos fichajes: "Lo principal es conseguir encajar todas las piezas de este equipo. Hemos mantenido una base de cinco jugadores y ahora tenemos que lograr que los que han llegado puedan encajar y comenzar la primera parte de la liga en buenas condiciones. No tenemos una predicción de donde estaremos en la tabla, pero sí que confíamos en nuestro trabajo y en que sacaremos esta temporada en la Primera FEB".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents