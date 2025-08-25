Baloncesto
El Palmer Basket 2025/26 se pone en marcha
El equipo palmesano afronta su primera temporada en la Primera FEB tras haber ascendido la temporada pasada
El Palmer Basket ya está de vuelta. El conjunto palmesano ha regresado esta tarde a los entrenamientos para prepararse de cara a su primera temporada en la Primera FEB, la categoría de plata del baloncesto español. Su primer partido de pretemporada será el 7 de septiembre frente al Class Bàsquet Sant Antoni, equipo de Segunda FEB, en el Trofeu AON Illes Balears. En el torneo, también se medirán al Fibwi Palma el día 16 y al Hestia Menorca el día 19, dos de sus rivales en la Primera FEB.
"Hemos empezado igual que acabamos la temporada pasada, con la misma intensidad y las mismas ganas. Queremos disfrutar mucho de esta temporada y que la gente disfrute con nosotros. El objetivo es que Son Moix sea una fiesta cada domingo" ha valorado el entrenador Marco Justo.
El capitán Joan Feliu, por su parte, ha destacado la importancia de acoplar bien a los nuevos fichajes: "Lo principal es conseguir encajar todas las piezas de este equipo. Hemos mantenido una base de cinco jugadores y ahora tenemos que lograr que los que han llegado puedan encajar y comenzar la primera parte de la liga en buenas condiciones. No tenemos una predicción de donde estaremos en la tabla, pero sí que confíamos en nuestro trabajo y en que sacaremos esta temporada en la Primera FEB".
