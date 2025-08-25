Maria dels Àngels Moreno: "Esta medalla es la más especial"

Maria dels Àngels Moreno ha llegado este lunes a Palma con una sonrisa radiante tras el bronce que logró el pasado fin de semana en el C2 500 del Mundial de Milán junto a su compañera Viktoriia Yarchevska. "Estoy muy contenta, ha sido un fin de semana muy emocionante. Ahora sí hemos acabado la temporada y creo que la hemos acabado muy bien, con un tercer puesto muy luchado", ha declarado la palista del RCN Port de Pollença.

"Estoy muy orgullosa de haber estado ahí delante siendo tan jóvenes, sin miedo y luchando con las mejores del mundo. Ser unas de las mejores del mundo ha sido un orgullo", ha agregado.

Un año, sin duda, histórica para la mallorquina, que vuelve a lograr otra medalla tras los oros cosechados este mismo verano en el Campeonato del Mundo sub-23 de Portugal y en el Europeo de Sprint Olímpico de República Checa. "He hecho un seis de seis, con cuatro oros, que todavía no había ganado ninguno. Por eso, seguro que esta temporada será inolvidable. Además, es el año que comienza el ciclo olímpico y comenzar de esta manera nos motiva bastante para seguir mejorando estos tres años", ha manifestado.

La palista de 21 años afirma que este bronce es su mayor logro por la dificultad que ha tenido obtenerlo: "Esta medalla es la más especial. Además en categoria absoluta. Ya conseguimos ganar en la categoría infeior, en el sub-23. Pero competir en sénior es otro nivel, ya es muy diferente, los nervios también lo son. Volvemos a casa muy contentas".

"Fue muy emocionante, porque vinieron mi familia y unas cuantas amigas a verme. Así que subimos al podio como si hubiésemos ganado. Ver sus caras de emoción y celebrarlo con el equipo fue brutal. Será un mundial inolvidable", ha añadido.

Como próxima meta, Maria dels Àngels Moreno tiene claro que lo primordial es ir mejorando la marca personal para poder lograr el oro en un futuro: "Intentaremos igualar el Europeo. Y siempre lo más importante y lo que más interesa es ir mejorando la marca personal. Al final si tenemos una buena marca sabemos que fuera lo podemos hacer muy bien. Así que este es el objetivo principal, ir mejorando la marca e ir subiendo en la escala del podio".