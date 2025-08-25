Joan Toni Moreno: "Cuando no hemos logrado la medalla no hemos tenido ningún mensaje de apoyo"

"Cuando no vienen los éxitos, te das cuenta que hay gente que no está ahí", ha declarado Joan Toni Moreno en su llegada a Palma tras su quinto puesto en el Mundial de Milán. El pollencí se quedó a 64 centésimas del último metal junto a su compañero Diego Domínguez en el C2 500. "Vengo un poco descontento porque no tuvimos un buen día. No pudimos encontrar unas sensaciones agradables el día de la competición. Hacía frío, mucha agua... nosotros estando acostumbrados de pasar mucha calor aquí no estábamos finos", ha analizado.

A pesar de no haber podido subir al podio, el palista del RCN Port de Pollença piensa que este resultado les puede beneficiar: "Hicimos una carrera muy buena, pero estamos en la élite mundial y nos la jugamos en milésimas que te pueden tanto a favor como en contra. Esta vez nos tocó en contra. Pero no es un mal resultado, es muy bueno y yo pienso que nos viene bien. Esto nos hace pensar que no nos podemos dormir y que tenemos que seguir empujando. Todos los países empujan y, por tanto, de cara al año que viene tenemos que dar una marcha más, que la tenemos".

Después de cuatro años consecutivos de éxitos, el mallorquín ha lamentado que algunas personas e instituciones no le hayan mostrado cariño: "Es un regusto amargo, sobre todo de cara a la gente. Llevo cuatro años que no me bajo de un podio internacional, es la primera vez después de cuatro años. Cuando no vienen los éxitos, te das cuenta que hay gente que no está ahí. Esta es la parte más triste que me ha tocado vivir".

"Antes de la final sí que había mucha gente interesada, pero después cuando no hemos logrado la medalla no hemos tenido ningún mensaje de apoyo. Es verdad que la familia y los amigos siempre están, pero te das cuenta que la gente solo se apunta a lo bueno. Aunque no es algo que me pese mucho", ha explicado.

"Hay algunas entidades que han hecho como si no hubiésemos participado en esta competición. Las instituciones de casa, tanto la Federación, como el Ajuntament y el Consell sí que nos han dado ánimos. Pero es verdad que ha habido otras que encuentro que han hecho un poco el feo, sinceramente", ha finalizado Joan Toni Moreno.