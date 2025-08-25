El Andratx, finalista de la Copa Federación al derrotar al Porreres

Un solitario gol de Flaqué dio al Andratx del técnico José Contreras el pase a la final de la Copa Federación, fase autonómica, al derrotar anoche al Porreres por 1-0 en sa Plana. La final se jugará el próximo sábado entre el club andritxol y el Ibiza, que venció a la Peña Deportiva en la tanda de penaltis tras acabar 2-2. El ganador autonómico irá al fase nacional.

El Alcúdia de Tercera vence 3-0 al San Francisco

El Alcúdia de Tercera goleó por 3-0 al San Francisco juvenil de la División de Honor. Los locales jugaron con Rubén, Castro, Rigo, Vaz, Cuba, López, Peluffo, Carles, Quique, Primo y Pablo. El San Francisco alineó a Martins, Gerard R., Ferrari, Ferran, Marc, Jandro, Xayron, Molina, Gerard H., Franco y Raúl.

El Manacor doblega por la mínima al Constància

El Manacor derrotó por 1-0 al Constància en un duelo de conjuntos de Tercera RFEF disputado en Na Capellera. El único gol del duelo llegó gracias a un cabezazo de Marí en una jugada estratégica. Los de Inca pudieron empatar por el portero rojiblanco Guillem Caldentey estuvo muy bien.

Mensaje de la federación a los clubes y técnicos

La Federació de Futbol de les Illes Balears y el Comité Técnico de Entrenadores recuerdan a todos los clubes y técnicos que es obligatorio disponer del Certificado de Actualización y Reciclaje para poder ejercer como entrenador de fútbol, fútbol sala y fútbol playa en competiciones oficiales, tanto de ámbito nacional como territorial. Esta territorial para facilitar su obtención ha habilitado dos vías: la formación online a través de la plataforma de la Española y las jornadas presenciales que se celebrarán en Mallorca los días 1 y 15 de septiembre. La Balear deja claro que sin este certificado no será posible renovar la licencia federativa ni dirigir equipos en competiciones oficiales en la temporada que empieza en breve.

El Arenal derrota 0-1 al Esporles en Son Quint

Continúa la puesta a punto de los equipos de la División de Honor de Mallorca. En el campo de Son Quint se midieron el Esporles y el Arenal en partido amistoso para ver la progresión de ambos de cara al inicio de la campaña 25-26. El duelo fue muy entretenido y el triunfo final recayó en el cuadro de Son Verí, que se mostró serio en defensa, informa A. Romo.

El Can Picafort gana 2-1 al Murense

El Juventud Can Picafort derrotó por 2-1 al Murense en el duelo que ambos conjuntos dirimieron en la localidad turística de Santa Margalida con motivo de las Festes de la Mare de Déu d’Agost 2025 y en homenaje a Federico Tamarit González. Este encuentro fue benéfico, el lema fue ‘Gana al cáncer’, de manera que los asistentes pudieron hacer donativos para la Asociación Balear Contra el Cáncer. Además, en el descanso del partido el presidente de la Balear, Jordi Horrach, entregó un cheque a la mencionada asociación en reconocimiento a la gran labor que están haciendo, una iniciativa del Juventud Can Picafort que recaudó fondos vendiendo la equipación de la temporada pasada. En este mismo acto se entregó una camiseta conmemorativa a Federico Tamarit, directivo y trabajador histórico del club en agradecimiento a su trayectoria y dedicación.

Más de cien árbitros superan la pruebas físicas

Más de cien árbitros de Balears de las categorías Tercera RFEF, assistentes de Segunda RFEF, Regional Preferente, Primera y Segunda Regional superaron con éxito y buena nota las pruebas físicas correspondiente y obligatorias al inicio de cada temporada. «El esfuerzo, la preparación y el compromiso de nuestros árbitros son clave para garantizar una temporada de máximo nivel», señala el comunicado de la federación.