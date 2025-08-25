El 61º Gran Día de la Vela – Bufete Frau cierra su primera fase coronando a los vencedores en Optimist D, Sub11, iQFoil y Techno 293

El 61º Gran Día de la Vela – Bufete Frau ya tiene a los campeones de su primer asalto, con los ganadores de las clases Optimist Sub11, Optimist D, iQFoil y Techno 293, que se han proclamado vencedores tras tres intensas jornadas en aguas de la bahía de Palma.

Los regatistas mantuvieron prácticamente las mismas clasificaciones definidas tras las dos primeras jornadas, cerrando así la primera fase con emoción, esfuerzo y un alto nivel de la cantera de la vela.

La jornada comenzó con viento flojo (en torno a 5 nudos) que roló más de 80 grados, del noreste al sureste, con tormentas rondando la isla. El comité de regatas aplazó momentáneamente las pruebas y envió a la flota Optimist a puerto por seguridad, dada la corta edad de los participantes.

Tras una lluvia ligera de algo más de una hora, el viento subió hasta 15 nudos de levante y se dio la salida; no obstante, la intensidad volvió a caer y se cancelaron las mangas previstas para Optimist Sub11 y D.

En Techno 293 se completaron dos mangas, mientras que los iQFoil no salieron al agua por falta de viento estable. Esta clase utiliza equipamiento específico con foils, diseñado para despegar del agua y navegar de forma eficiente a partir de los 9 nudos de viento en adelante, por lo que la ausencia de condiciones adecuadas impidió la competición en esta última jornada.

La competición regresa del jueves 28 al domingo 31 de agosto, con las clases Optimist Sub13, Optimist Sub16, ILCA 4 y 420, además de vela latina y cruceros ORC. El domingo tendrá lugar la entrega de trofeos final.

En total, más de 500 embarcaciones se han inscrito en este evento, con deportistas de ocho comunidades autónomas, desde jóvenes promesas hasta figuras consagradas.

“El balance de esta primera fase es muy positivo: hemos visto un gran nivel deportivo pese a la complejidad de las condiciones. El Gran Día de la Vela – Bufete Frau vuelve a demostrar su relevancia como escaparate de la cantera y punto de encuentro para la familia de la vela”, ha señalado José Ramón Picó, presidente del Club Nàutic S'Arenal.