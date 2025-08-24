El SoloFlow Freestyle revienta la Plaza de Toros

El SoloFlow Freestyle Ciutat de Palma reventó en la noche del sábado la Plaza de Toros con un espectáculo que lo tuvo todo: saltos imposibles, música, baile, fuego, efectos especiales y un público totalmente entregado. El riesgo y la adrenalina fueron la base del show organizado por Edgar Torronteras. “Tiene un encanto que no tienen los demás lugares”, confesó el precursor del Freestyle Motocross en Europa sobre el escenario en el que se llevó a cabo el evento.

Junto al piloto catalán, hubo otros nueve pilotos que deleitaron a los miles de asistentes que acudieron al Coliseo Balear: el cinco veces campeón del mundo Maikel Melero, el rookie Jose Canosa 'Mincha', Antonio Navas, Rocky Florensa, Javi Jabato, Víctor Córdoba, Mario Lucas, Unai Aguiló y el checo Filip Podmol.

El espectáculo comenzó con una tanda de cuatro saltos individuales por cada piloto, acompañados por la música de DJ Beese. Trucos como el ‘Front suicide’, el ‘Tsunami’ o el ‘California roll’ hicieron que los espectadores se levantasen de su asiento en cada salto que ejecutaban los pilotos. “Es buenísimo, es la caña”, exclamó un aficionado entre la multitud ante los ‘tricks’ de Maikel Melero.

Tras los primeros saltos, llegó la primera prueba, el premio VitoBest. En primera instancia, fue un jurado el que decidió que tres pilotos hicieron la mejor ‘plegada’. Los elegidos fueron Edgar Torronteras, Rocky Florensa y Maikel Melero. El público fue el que eligió en qué orden quedaban estos tres a través del ruido y los aplausos. Torronteras se llevó el gato agua, con Rocky en la segunda plaza y Maikel, en la tercera.

Después de las rondas individuales, llegó la principal novedad del espectáculo: el salto en tándem. Antonio Navas y Rocky Florensa, los dos en la misma moto, fueron los encargados de realizar este arriesgado truco. Primero fueron midiendo la distancia con un ‘Tsunami’ y un ‘Combinado’ para ensayar el tercer salto, en el que intercambiaron sus posiciones mientras volaban en el aire con la moto. El público, que interactuó con los pilotos durante varias partes del show e hizo la ola en repetidas ocasiones, se vino abajo totalmente abajo con este salto en tándem.

Antonio Navas y Rocky Florensa hacen el salto en tándem. / FOTOFG91

A mitad del espectáculo, las motos reposaron durante un rato para dar lugar a Naia Torronteras, la hija de ‘El Extraterrestre’. La joven bailó sobre el escenario antes de fundirse en un abrazo con su padre. Posteriormente, Edgar sorprendió con una exhibición de beatbox acompañada de luces, fuego y la interacción de los asistentes.

El evento prosiguió con la ‘sincro’ por parejas para después dar lugar al momento más esperado de la noche, la prueba ‘Best trick’. En esta última ronda, los pilotos hicieron gala de sus mejores trucos para dejar alucinado a un público que no dejó de hacer ruido durante toda la noche. El ganador, elegido de nuevo por los aficionados presentes, fue el rookie ‘Mincha’, que regaló tres saltos a los espectadores en lugar de uno. En segunda posición, con un ‘Doble Backflip’, terminó Maikel Melero. El podio lo completó el checo Filip Podmol.

El trofeo, además, fue entregado por David Salom, el director general d’Esports en Palma. “Quiero dar la enhorabuena a los pilotos, a la organización, a Edgar, a toda la gente que apoya, a todos los patrocinadores y, sobre todo, a toda la gente que viene a ver este espectáculo. Es increíble. Ya en la presentación que hicimos el lunes fue espectacular. Esperemos que el año que viene sea igual. Primer trofeo Ciutat de Palma, el año que viene esperamos tener el segundo”, expresó el exmotociclista.

El cierre del show se completó con una sesión de carruseles, donde todos los pilotos volaron al unísono sobre la arena iluminada de la Plaza de Toros, que se convirtió en el templo del freestyle. Tras el evento, los pilotos estuvieron haciéndose fotos y firmando autógrafos con los miles de aficionados que llenaron el Coliseo Balear en lo que fue una noche histórica para el SoloFlow Freestyle.