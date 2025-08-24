El Palma Futsal se desfonda ante el Benfica

El Illes Balears Palma Futsal cerró su participación en el Record International Masters Futsal con derrota ante el SL Benfica (3-1). El conjunto de Antonio Vadillo dejó mejores sensaciones que en el estreno frente al Sporting CP y dominó varias fases del encuentro, aunque el cansancio y la falta de rodaje acabaron pesando en la segunda mitad después de haberse puesto por delante en la primera.

El arranque fue prometedor para los mallorquines. A los tres minutos, Rivillos y Fabinho conectaron en una acción ensayada de saque de banda que el brasileño transformó en el 0-1. El tanto dio confianza al Palma, que mantuvo la iniciativa en los primeros compases. Carlos Barrón estuvo cerca de ampliar distancias con un disparo desde su portería que obligó al meta André Correia a intervenir.

Con el paso de los minutos, el Benfica empezó a asentarse y a generar peligro, pero Barrón sostuvo al equipo con varias intervenciones de mérito. Antes del descanso, el Illes Balears Palma Futsal recuperó protagonismo y dispuso de ocasiones claras para el 0-2. A pesar de ello, la ventaja quedó en la mínima al intermedio (0-1).

La segunda mitad comenzó con un golpe: Diego Nunes, exjugador del Palma, firmó el empate tras una gran acción individual. El Benfica se vino arriba y, en el 28, Monteiro culminó un saque de esquina para voltear el marcador (2-1). El desgaste físico empezó a notarse en el cuadro balear, que aun así buscó el empate con varias aproximaciones. Sin embargo, en el último minuto Jacaré robó un balón a Dennis en una incorporación del guardameta y sentenció con el 3-1 definitivo.

El Illes Balears Palma Futsal se marcha de Portimão sin victorias, pero con conclusiones positivas y un crecimiento evidente respecto al primer partido. La exigencia de enfrentarse a dos de los gigantes europeos como Sporting CP y Benfica sirve para calibrar el estado del equipo en este tramo inicial de pretemporada. El próximo test será este viernes ante el Noia Portus Apostoli en Galicia, ya frente a un rival de la liga.

FICHA TÉCNICA

SL Benfica: André Correia, Silvestre Ferreira, André Coelho, Higor y Arthur. También jugaron: Alfonso Jesus, Tchuda, Pany Varela, Monteiro, Diego Nunez, Peleh y Jacaré.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Fabinho, Ernesto, Rivillos y Charuto.. También jugaron: Dennis, Luan Muller, David Peña, Lin, Lucão, Deivão y Mateus Maia.

Goles: 0-1 Fabinho (min. 3); 1-1 Diego Nunes (min. 24); 2-1 Monteiro (min. 28); 3-1 Jacaré (min. 28).

Árbitros: Ricardo Fernandes y Luis Fernandes. Amonestaron con tarjeta amarilla a Silvestre Ferreira.

Pabellón: Portimão Arena. 2123 espectadores. Record International Masters Futsal.