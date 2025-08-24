Los jóvenes regatistas brillan en la segunda jornada del 61º Gran Día de la Vela – Bufete Frau

El 61º Gran Día de la Vela – Bufete Frau ha celebrado este domingo en el Club Nàutic S’Arenal (CNA) su segunda jornada de regatas, en la que los jóvenes regatistas de las clases Optimist Iniciación, Optimist Sub11, Techno 293 e IQ Foil han vuelto a salir al agua para disputar un intenso día de competición.

Tras un arranque brillante en la primera jornada del sábado, esas mismas condiciones meteorológicas se hicieron de rogar. La estabilidad y baja intensidad de viento retrasaron el inicio de las pruebas hasta el mediodía, cumpliendo con lo que ya apuntaban los partes meteorológicos. La señal de salida se izó a las 13h para las clases Optimist Sub11, Optimist D y Techno 293, y a las 14h para los IQ Foil.

En el campo de Optimist, el comité de regata se vió obligado a anular la primera prueba que estaba en marcha debido a roles considerables y a un viento inestable, reconfigurando el campo para poderretomar las pruebas y dar salidas válidas. Mientras tanto, en el campo de tablas, los Techno 293 lograron completar tres mangas consecutivas sin contratiempos, justo antes de que la intensidad del viento aumentara ligeramente hasta los 11 nudos, lo que permitió a los IQ Foil disputar pruebas pero sin poder llegar a celebrar el programa planteado.

Una regata durante este domingo. / Bernadí Bibiloni / CNA 2025

Con dos jornadas ya completadas, se empiezan a aplicar descartes y las clasificaciones ya definen los primeros liderazgos. En clase Techno 293, el regatista local Fernando Terrasa (CNA) se perfila como claro favorito al triunfo, lo mismo que Jorge Ruiz (CNA) en clase Open IQ Foil. En Optimist Sub11, el dominio por ahora es de James Lawrence (RCNP), mientras que en Optimist D la pugna entre los compañeros de club Jordi Roig y Claudia Darder (RCNP) está marcando una de las rivalidades más emocionantes de la regata.

Más allá de los resultados deportivos, el Gran Día de la Vela es también un despliegue logístico y organizativo sin precedentes. Tal y como señala Álex Durán, director técnico del Club Nàutic S’Arenal: “En el mar trabajan más de 60 personas para coordinar las áreas de regata, mientras que en tierra contamos con un equipo de entre 15 y 20 personas, además del personal de marinería del club. Es como participar en un campeonato nacional o internacional, con los mismos medios técnicos y humanos. Las salidas con hasta 120 barcos en línea son una experiencia única, sobre todo para los más jóvenes, que se llevan de aquí aprendizaje y la motivación de poder competir al más alto nivel”.

La competición continuará este lunes en aguas de la bahía de Palma y Llucmajor, donde aún queda mucho por decidir en este primer asalto del 61º Gran Día de la Vela – Bufete Frau.