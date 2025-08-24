Jeroni Perelló brilla en la XXI Pujada a Sant Salvador

Jeroni Perelló fue el mejor en Montaña, por delante de Pedro Mayol y Carlos Perelló, de la Pujada a Sant Salvador organizada por la Escudería Mitja Illa y que contó con una excelente inscripción de 65 equipos. José Campaner fue el vencedor en el Tramo Cronometrado, por delante de Nadal Galiana, en la primera prueba tras el parón estival.

Jeroni Perelló supo aprovechar su oportunidad y en un trazado más propicio para su Speed Car fue marcando los scratch ante Pedro Mayol (Norma M20F), intercalándose entre ellos Miguel Ángel Campins (Sierra Alpha) en la primera manga de entrenos.

La segunda manga era para los car cross de Agustín Bellafont y Francisco Verdugo mientras que Campins debía retirarse con problemas mecánicos. En la primera manga de carrera Jeroni Perelló marcaba de nuevo el mejor crono, siendo segundo Mayol y tercero Carlos Perelló (Silver Car). Tras las posiciones de podio de nuevo Bellafont y Verdugo. Jaume Ordinas (Peugeot 205 GTI) era el mejor entre los turismos aunque Bartomeu Serra (R-11 Turbo) quedaba a solo 3 centésimas.

En la segunda subida Jeroni Perelló confirmaba su victoria mientras que Mayol no salía y Carlos Perelló marcaba el segundo scratch. No obstante los cronos de la primera ascensión otorgaban el segundo scratch a Mayol y el tercero a Carlos Perelló. Las siguientes posiciones tampoco sufrían cambios con Bellafont cuarto y Verdugo quinto. De igual forma entre los turismos Ordinas era sexto por delante de Serra. Andreu Arbona con algunos problemas en su Speed Car solo podía ser octavo.

El podio de Montaña posa junto a las autoridades. / FAIB

TRAMO CRONOMETRADO

Nuevo duelo entre José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) y Nadal Galiana-Lorenzo Ferragut (Ford Escort WRC). En entrenos dominó el equipo del Hyundai pero en la primera manga de carrera el del Escort daba la sorpresa marcando el scratch con tres segundos de ventaja. El tercer cajón del podio era para Joan Vidal-Bartomeu Florit que cambiaban su Hyundai por un Skoda Fabia R5.

A menos de un segundo se situaban Toni Pizá-Bartomeu Vicens (Mitsubishi Evo 5) y Adrián del Moral-Guillem Díaz (R. Clio Sport). En la segunda manga de carrera Campaner-Rotger no se dejaban sorprender y sentenciaban la victoria a su favor, mientras que Galiana-Ferragut se confirmaban como segundos y Vidal-Florit, terceros. Xisco Molina-Tomeu Más (R. Clio Sport) atacaban y le arrebataban la cuarta posición a Pizá-Vicens por solo dos décimas. Muy cerca y casi en el mismo segundo se situaban Del Moral-Díaz, Jaume Puigros-Matías Portell (R. GT Turbo) y Sergi Sastre-Alex Ortega (R. Clio N5).

Campaner, durante la prueba. / Antoni Mas Bustos

REGULARIDAD

En Regularidad victoria fácil y sin rivales para Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Seat Ibiza), mientras que en Single Sport el Autobianchi de José Pomar se anotaba la victoria ante

En Regularidad Sport asistimos a una lucha más abierta. En un principio Joan Muntaner-Juana Mª. Font (R-8) se situaban en cabeza pero fallaban en la tercera ascensión y el liderato pasaba a manos de Tolo y Karen Martorell (Renault Clio 16v). La última subida era para los ibicencos David Montero-Sandra Marí (R. GT Turbo) que les hacía subir a la segunda posición final por detrás de los Martorell.

CLASIFICACIÓN OFICIAL

VELOCIDAD

1. Jeroni Perelló (Silvercar S2) 03:20.075

2. Pedro Mayol (Norma M20F) 03:24.724 +04.649

3. Carlos Perelló (Silvercar S3) 03:30.343 +10.268

4. Agustín Bellafont (Semog CC) 03:38.815 +18.740

5. Francisco J. Verdugo (KSC CC) 03:43.103 +23.028

6. Jaume Ordinas (Peugeot 205 GTI) 03:50.613 +30.538

7. Bartomeu Serra (Renault 11 Turbo) 03:50.684 +30.609

8. Andreu Arbona (Silvercar S3) 03:51.547 +31.472

9. Santiago Sánchez (Seat León) 03:56.089 +36.014

10. Raúl Riveiro (Peugeot 106) 04:18.163 +58.088

11. Salvador Seguí (Tenroj TT2 CC) 04:20.032 +59.957

12. Esteve Payeras P. (Dacia Sandero) 04:34.193 +01:14.118

13. Esteve Payeras Cr. (Dacia Sandero) 04:35.303 +01:15.228

TRAMO CRONOMETRADO

1. José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) 03:28.224

2. Nadal Galiana-Lorenzo Ferragut (Ford Escort WRC) 03:31.793 +03.569

3. Joan Vidal-Tomeu Florit (Skoda Fabia R5 Evo) 03:36.863 +08.639

4. Francisco Molina-Tomeu Más (Renault Clio Sport) 03:39.741 +11.517

5. Toni Pizá-Tomeu Vicens (Mitsubishi Carisma Evo V) 03:39.989 +11.765

6. Adrià Del Moral-Guillem Díaz (Renault Clio Sport) 03:40.100 +11.876

7. Jaume Puigrós-Matías J. Portell (Renault 5 GT Turbo) 03:41.154 +12.930

8. Sergi Sastre-Alex Ortega (Renault Clio N5) 03:41.255 +13.031

9. Rafael Julià-Esmeralda Barroso (Renault Clio Sport) 03:41.877 +13.653

10. Sión Carrió-Inés Carrió (Citroen DS3 R3T) 03:44.473 +16.249

11. Rafael Binimelis-Juan Martí-Albo (Renault Clio Sport) 03:46.746 +18.522

12. José V. Calzado-Ana I. Gómez (Fiat Punto Abarth) 03:47.660 +19.436

13. Jaime Carbonell-Bárbara Sastre (Renault Clio 3 RS) 03:48.599 +20.375

14. Xim Ramón-Xavier Cánaves (Renault Clio Rally5) 03:51.290 +23.066

15. Juan A. Torrens-Daniel Calado (Renault Clio Sport) 03:51.474 +23.250

16. Cipriano Ramírez-Lourdes Armengou (BMW E36 C) 03:51.509 +23.285

17. Julio Ramón-Jordi Tera (Ford Fiesta R2) 03:51.676 +23.452

18. José A. Mariño-David Mariño (BMW E46) 03:52.039 +23.815

19. Tomás Mir-Juana Ballester (Renault 11 Turbo) 03:53.997 +25.773

20. Alejandro García-Sergio Ludeña (Citroen Saxo VTS) 03:55.593 +27.369

…hasta un total de 33 equipos clasificados.

REGULARIDAD SPORT

1. Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) 4.9 ptos.

2. David Montero-Sandra Mari (Renault 5 GT Turbo) 11.3 +6.3

3. Juan Muntaner-Joana Mª Font (Renault 8) 11.7 +6.7

4. Pedro Valls-Madeleine M. Yue (Mitsubishi Evo 6) 11.9 +7.0

REGULARIDAD SINGLE SPORT

1. José R. Pomar (Autobianchi A112 Ab) 6.0 ptos.

2. Juan Pons (Opel Corsa 1.3) 24.7 +18.6

3. Esteve Sureda (Seat Panda 40) 295.3 +289.3

REGULARIDAD

1. Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Seat Ibiza) 48.8 ptos.

DRIFT

1. Aldo Petri (Corvette C5 Z06) 85 ptos.