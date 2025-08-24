Rally
Jeroni Perelló brilla en la XXI Pujada a Sant Salvador
Gran nivel en la tradicional prueba felanitxera, que contó con 65 equipos y en la que Campaner fue el mejor en el Tramo Cronometrado
Arnau Bisquerra
Jeroni Perelló fue el mejor en Montaña, por delante de Pedro Mayol y Carlos Perelló, de la Pujada a Sant Salvador organizada por la Escudería Mitja Illa y que contó con una excelente inscripción de 65 equipos. José Campaner fue el vencedor en el Tramo Cronometrado, por delante de Nadal Galiana, en la primera prueba tras el parón estival.
Jeroni Perelló supo aprovechar su oportunidad y en un trazado más propicio para su Speed Car fue marcando los scratch ante Pedro Mayol (Norma M20F), intercalándose entre ellos Miguel Ángel Campins (Sierra Alpha) en la primera manga de entrenos.
La segunda manga era para los car cross de Agustín Bellafont y Francisco Verdugo mientras que Campins debía retirarse con problemas mecánicos. En la primera manga de carrera Jeroni Perelló marcaba de nuevo el mejor crono, siendo segundo Mayol y tercero Carlos Perelló (Silver Car). Tras las posiciones de podio de nuevo Bellafont y Verdugo. Jaume Ordinas (Peugeot 205 GTI) era el mejor entre los turismos aunque Bartomeu Serra (R-11 Turbo) quedaba a solo 3 centésimas.
En la segunda subida Jeroni Perelló confirmaba su victoria mientras que Mayol no salía y Carlos Perelló marcaba el segundo scratch. No obstante los cronos de la primera ascensión otorgaban el segundo scratch a Mayol y el tercero a Carlos Perelló. Las siguientes posiciones tampoco sufrían cambios con Bellafont cuarto y Verdugo quinto. De igual forma entre los turismos Ordinas era sexto por delante de Serra. Andreu Arbona con algunos problemas en su Speed Car solo podía ser octavo.
TRAMO CRONOMETRADO
Nuevo duelo entre José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) y Nadal Galiana-Lorenzo Ferragut (Ford Escort WRC). En entrenos dominó el equipo del Hyundai pero en la primera manga de carrera el del Escort daba la sorpresa marcando el scratch con tres segundos de ventaja. El tercer cajón del podio era para Joan Vidal-Bartomeu Florit que cambiaban su Hyundai por un Skoda Fabia R5.
A menos de un segundo se situaban Toni Pizá-Bartomeu Vicens (Mitsubishi Evo 5) y Adrián del Moral-Guillem Díaz (R. Clio Sport). En la segunda manga de carrera Campaner-Rotger no se dejaban sorprender y sentenciaban la victoria a su favor, mientras que Galiana-Ferragut se confirmaban como segundos y Vidal-Florit, terceros. Xisco Molina-Tomeu Más (R. Clio Sport) atacaban y le arrebataban la cuarta posición a Pizá-Vicens por solo dos décimas. Muy cerca y casi en el mismo segundo se situaban Del Moral-Díaz, Jaume Puigros-Matías Portell (R. GT Turbo) y Sergi Sastre-Alex Ortega (R. Clio N5).
REGULARIDAD
En Regularidad victoria fácil y sin rivales para Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Seat Ibiza), mientras que en Single Sport el Autobianchi de José Pomar se anotaba la victoria ante
En Regularidad Sport asistimos a una lucha más abierta. En un principio Joan Muntaner-Juana Mª. Font (R-8) se situaban en cabeza pero fallaban en la tercera ascensión y el liderato pasaba a manos de Tolo y Karen Martorell (Renault Clio 16v). La última subida era para los ibicencos David Montero-Sandra Marí (R. GT Turbo) que les hacía subir a la segunda posición final por detrás de los Martorell.
CLASIFICACIÓN OFICIAL
VELOCIDAD
1. Jeroni Perelló (Silvercar S2) 03:20.075
2. Pedro Mayol (Norma M20F) 03:24.724 +04.649
3. Carlos Perelló (Silvercar S3) 03:30.343 +10.268
4. Agustín Bellafont (Semog CC) 03:38.815 +18.740
5. Francisco J. Verdugo (KSC CC) 03:43.103 +23.028
6. Jaume Ordinas (Peugeot 205 GTI) 03:50.613 +30.538
7. Bartomeu Serra (Renault 11 Turbo) 03:50.684 +30.609
8. Andreu Arbona (Silvercar S3) 03:51.547 +31.472
9. Santiago Sánchez (Seat León) 03:56.089 +36.014
10. Raúl Riveiro (Peugeot 106) 04:18.163 +58.088
11. Salvador Seguí (Tenroj TT2 CC) 04:20.032 +59.957
12. Esteve Payeras P. (Dacia Sandero) 04:34.193 +01:14.118
13. Esteve Payeras Cr. (Dacia Sandero) 04:35.303 +01:15.228
TRAMO CRONOMETRADO
1. José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) 03:28.224
2. Nadal Galiana-Lorenzo Ferragut (Ford Escort WRC) 03:31.793 +03.569
3. Joan Vidal-Tomeu Florit (Skoda Fabia R5 Evo) 03:36.863 +08.639
4. Francisco Molina-Tomeu Más (Renault Clio Sport) 03:39.741 +11.517
5. Toni Pizá-Tomeu Vicens (Mitsubishi Carisma Evo V) 03:39.989 +11.765
6. Adrià Del Moral-Guillem Díaz (Renault Clio Sport) 03:40.100 +11.876
7. Jaume Puigrós-Matías J. Portell (Renault 5 GT Turbo) 03:41.154 +12.930
8. Sergi Sastre-Alex Ortega (Renault Clio N5) 03:41.255 +13.031
9. Rafael Julià-Esmeralda Barroso (Renault Clio Sport) 03:41.877 +13.653
10. Sión Carrió-Inés Carrió (Citroen DS3 R3T) 03:44.473 +16.249
11. Rafael Binimelis-Juan Martí-Albo (Renault Clio Sport) 03:46.746 +18.522
12. José V. Calzado-Ana I. Gómez (Fiat Punto Abarth) 03:47.660 +19.436
13. Jaime Carbonell-Bárbara Sastre (Renault Clio 3 RS) 03:48.599 +20.375
14. Xim Ramón-Xavier Cánaves (Renault Clio Rally5) 03:51.290 +23.066
15. Juan A. Torrens-Daniel Calado (Renault Clio Sport) 03:51.474 +23.250
16. Cipriano Ramírez-Lourdes Armengou (BMW E36 C) 03:51.509 +23.285
17. Julio Ramón-Jordi Tera (Ford Fiesta R2) 03:51.676 +23.452
18. José A. Mariño-David Mariño (BMW E46) 03:52.039 +23.815
19. Tomás Mir-Juana Ballester (Renault 11 Turbo) 03:53.997 +25.773
20. Alejandro García-Sergio Ludeña (Citroen Saxo VTS) 03:55.593 +27.369
…hasta un total de 33 equipos clasificados.
REGULARIDAD SPORT
1. Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) 4.9 ptos.
2. David Montero-Sandra Mari (Renault 5 GT Turbo) 11.3 +6.3
3. Juan Muntaner-Joana Mª Font (Renault 8) 11.7 +6.7
4. Pedro Valls-Madeleine M. Yue (Mitsubishi Evo 6) 11.9 +7.0
REGULARIDAD SINGLE SPORT
1. José R. Pomar (Autobianchi A112 Ab) 6.0 ptos.
2. Juan Pons (Opel Corsa 1.3) 24.7 +18.6
3. Esteve Sureda (Seat Panda 40) 295.3 +289.3
REGULARIDAD
1. Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Seat Ibiza) 48.8 ptos.
DRIFT
1. Aldo Petri (Corvette C5 Z06) 85 ptos.
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
- Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Investigan a un orientador por agredir a un alumno de 12 años autista en un colegio de Calvià
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- Emaya retira 800 kilos de residuos en na Burguesa, aunque los vecinos advierten: 'Esperemos que no se convierta en un vertedero
- Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca