Álex Graneri se lleva su segundo bronce y Joan Antoni Moreno acaba quinto

Álex Graneri ha acabado tercero en la final del K1 500 y se lleva su segundo bronce del Mundial de piragüismo de Milán. El palista del RCN Palma salió muy rápido por la calle seis y logró llegar al ecuador de la prueba en segunda posición a solo trece centésimas del primero, el atleta internacional Maxim Spesivtsev.

La segunda mitad de la carrera fue diferente. Perdió fuelle, pero su gran aceleración final le valió para recuperar metros y ganarse su segundo metal de la competición.

Álex Graneri acabó la prueba con un tiempo de 1:39.05 a 69 centésimas del ganador, el checo Josef Dostal, y a 53 del segundo, el húngaro Adam Varga. Dostal, que se dosificó, se lleva el oro tras regularse a la perfección ya que en los primeros 250 metros no estaba entre los cuatro primeros.

El palista del RCN Palma regresará a Palma con su segundo éxito del Mundial tras conseguir el viernes su primera medalla en la prueba por excelencia del piragüismo español: el K4 500.

Por otra parte, el resultado para Joan Antoni Moreno (RCN Port Pollença) ha sido distinto. El pollencí, junto a Diego Domínguez, han finalizado quintos en el C2 500 en una carrera que han peleado por subirse al podio, pero en el que el final de la carrera les ha penalizado.

En los primeros 250 metros estaban colocados en la tercera posición a 1.63 de los atletas internacionales Petrov y Shtyl, mientras que estaban muy cerca tanto de los brasileños como de los húngaros en una peleada lucha por las medallas.

Finalmente, sucumbieron en un final que se llevaron con mucha solvencia Petrov y Shtyl, los chinos remontaron para colocarse la plata y los húngaros sellaron el bronce. Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez pararon el crono en un tiempo de 1:41.38 a 1.75 segundos de los atletas internaciones y a 64 centésimas de los húngaros, que se colgaron el último metal.