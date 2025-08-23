En Vinuesa

Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria

La identidad del fallecido no se ha hecho pública

La etapa fue finalmente suspendida

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero.

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero. / VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO

EFE

Valladolid

Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.

La etapa fue suspendida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
  2. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  3. Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
  4. Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
  5. Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma
  6. La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
  7. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  8. Turistas catalanas incendian las redes al cantar “Tourists Go Home” estando de vacaciones en Mallorca

Decenas de palestinos desplazados en Jan Yunis hacen cola para recibir comida

Decenas de palestinos desplazados en Jan Yunis hacen cola para recibir comida

Varias tormentas dejan chubascos en puntos del interior de Mallorca

Varias tormentas dejan chubascos en puntos del interior de Mallorca

Siete menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el cuarto traslado desde Canarias

Siete menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el cuarto traslado desde Canarias

El PSOE denuncia la falta de un Plan de Emergencias en Sóller un año después de la DANA

El PSOE denuncia la falta de un Plan de Emergencias en Sóller un año después de la DANA

Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria

Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria

Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva

Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva

El PP propone prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores

El PP propone prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores
Tracking Pixel Contents