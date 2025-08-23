En Vinuesa
Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria
La identidad del fallecido no se ha hecho pública
La etapa fue finalmente suspendida
EFE
Valladolid
Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.
La etapa fue suspendida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma
- La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Turistas catalanas incendian las redes al cantar “Tourists Go Home” estando de vacaciones en Mallorca