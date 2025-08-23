El mallorquín Joshua Castro revalida el título de campeón mundial de Techo 293

El windsurfista mallorquín Joshua Castro, del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), se ha proclamado campeón del mundo sub15 de la clase Techno 293 en la regata disputada en Pwllheli (Gales) del 16 al 23 de agosto. La cita internacional reunió a 38 regatistas y constó de 15 mangas con dos descartes, en las que el joven deportista balear mostró una gran regularidad y firmeza en los momentos decisivos.

Castro cerró su participación con un total neto de 27 puntos, tras sumar tres victorias parciales (mangas 2, 4 y 11) y otros resultados destacados con segundos puestos en las regatas 5, 9 y 15. Sus descartes fueron un décimo quinto en la séptima manga y un séptimo en la duodécima. Esta actuación le permitió superar al griego Foivos Koualis, segundo con 41 puntos, y a su compatriota Evangelos Kyrizakos, que completó el podio con 61.

La victoria de Joshua tiene un valor añadido, ya que confirma su excelente progresión tras obtener la medalla de bronce en el Campeonato de Europa celebrado en abril en Ostia (Italia). Además, revalida el título mundial que conquistó el año pasado en Balatonföldvár (Hungría) en la categoría sub13, sumando su segundo campeonato del mundo consecutivo. A su palmarés se añade también el título europeo logrado en 2024 en Atenas (Grecia), lo que lo sitúa como la gran promesa de la tabla balear en las categorías infantil y juvenil.

El campeonato disputado en aguas galesas puso asimismo de manifiesto la fortaleza de la cantera del CMSAP. Biel Martorell, compañero de Castro en el club, firmó una meritoria octava plaza, confirmándose también entre los mejores del mundo en la categoría sub15. Por su parte, la joven María Martorell compitió en la categoría sub13 y logró la vigésimo quinta posición en la clasificación general mixta, acumulando una valiosa experiencia internacional.

El doblete mundial de Castro en dos categorías distintas en apenas dos años y su capacidad para rendir con solvencia en citas europeas y mundiales lo convierten en uno de los referentes del windsurf de base en España.