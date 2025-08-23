Ciclismo
Etapa 1 de la Vuelta a España 2025, en directo
Se lanza la ronda española de la venganza, Jonas Vingegaard contra el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida
Redacción
En ausencia de Tadej Pogacar, la 80ª edición de la Vuelta se lanza este sábado en Turín con aires de venganza: Jonas Vingegaard, víctima del esloveno en el Tour en los últimos años, será el favorito número 1 para llegar a Madrid el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con la doble baza del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.
"Estoy aquí para ganar", resume Vingegaard, doble ganador del Tour, quien tratará de aprovechar la oportunidad para convertirse en el primer danés que pone su nombre en el álbum de oro de la Vuelta. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023.
Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma
- La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
- Turistas catalanas incendian las redes al cantar “Tourists Go Home” estando de vacaciones en Mallorca
- Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad