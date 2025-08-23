Álex Graneri se mete en la final del K1 500

Álex Graneri se clasifica para la final del K1 500 del Mundial de Milán de piragüismo. El palista del RCN Palma ha ganado su serie con autoridad por delante del uruguayo, Matías Otero, y del portugués, Fernando Pimenta, y peleará por su segunda medalla en este campeonato este domingo.

Su prueba fue de menos a más. El lituano, Simonas Maldonis ,salió con mucha fuerza y peleó el primer puesto al mallorquín, pero a medida que se recorrían metros Graneri fue ganando terreno y en los primeros 250 metros ya dominaba por delante del portugués y del uruguayo.

Álex Graneri paró el crono en la tercera serie de la prueba en un tiempo de 1.38.41, 48 centésimas por delante de Matías Otero y 79 de Fernando Pimenta.

Este domingo peleará por conseguir su segunda medalla en el Mundial de Milán tras la conseguida este viernes en el K4 500 junto a sus compañeros Rodrigo Germade, Carlos Arévalo y Adrián del Río con un tiempo de 1.19.33, solo por detrás de Portugal y Hungría.

Además, también este domingo el palista del RCN Port de Pollença, Joan Antoni Moreno, peleará por un metal en el C2 500 junto a Diego Domínguez. La dupla española, bronce en los juegos de París y oro en la Copa del Mundo de este año en Szeged, competirán a las 10:47 horas.

Al acabar la serie del jueves, el mallorquín se mostró positivo. "Somos optimistas para luchar los puestos altos de la final, que va a ser bonita y competida en la que todos los rivales están muy bien de forma, pero nosotros estamos a tope”, aseguró.