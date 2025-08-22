El Palma Futsal cede a Bruno Gomes al Semey de Kazajistán

El Illes Balears Palma Futsal y el Semey, actual subcampeón de Kazajistán, han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Bruno Gomes. El pívot brasileño iniciará así una nueva etapa en la liga kazaja, donde podrá disfrutar de más minutos y continuidad en una competición exigente.

El club, junto al técnico Antonio Vadillo, comunicó al jugador antes del inicio de la pretemporada la decisión deportiva de no contar con él esta campaña, tal y como informó este diario el 16 de julio. Desde ese momento, ambas partes han trabajado de manera conjunta en la búsqueda de la mejor salida posible para el jugador, que se concreta ahora con su incorporación al conjunto kazajo en calidad de cedido y con una opción de compra al final del curso.

José Tirado recalca que la salida de Bruno Gomes se trata de una “decisión deportiva”. Según explica, “esta temporada no contábamos con él y lo mejor para ambas partes ha sido buscar una cesión”. En este sentido, Tirado destaca que “el Semey ha sido el club más interesado y la mejor propuesta tanto para el jugador como para la entidad, además de que también competirá en la UEFA Futsal Champions League y nos visitará en la Main Round”.

Por ello, el dirigente insiste en que “lo mejor para el jugador y para el club era que saliera cedido, ya que deportivamente no entraba en los planes de esta campaña”. Finalmente, Tirado asegura que “al final es un jugador que pertenece al club y ambas partes hemos llegado a un acuerdo que consideramos beneficioso para todos”.

Torneo de Champions

El Illes Balears Palma Futsal afronta un nuevo test de nivel en su preparación estival. El equipo se ha desplazado a Portimão para disputar a partir de este sábado el Record International Masters Futsal, uno de los torneos de verano de mayor prestigio, que este año reúne a cuatro referentes europeos: Sporting Clube de Portugal, SL Benfica, Barça y el propio conjunto balear.

Los de Antonio Vadillo se medirán exclusivamente a los equipos lusos, dos clásicos de la Champions League y rivales habituales en las últimas temporadas. El calendario enfrentará a los mallorquines al Sporting el sábado a las 16:00 (hora española) y al Benfica el domingo a las 15:00, en dos partidos que servirán para calibrar el estado del equipo a escasas semanas del inicio de la competición oficial.

El Illes Balears Palma Futsal llega reforzado tras la contundente victoria por 8-1 frente al Anderlecht, pero consciente de que ahora tendrá delante a dos de los aspirantes más serios a todo en Europa. Los portugueses, además, acumulan más rodaje: el Benfica suma dos triunfos en sus dos primeros amistosos y el Sporting ya ha disputado cuatro encuentros de preparación, todos saldados con victoria.

El historial reciente en competición oficial sonríe al Palma, que ha sabido imponerse a ambos gigantes en los últimos años: victorias frente al Benfica en dos semifinales de Final Four (2023 en Palma y 2024 en Ereván) y frente al Sporting en la histórica final de 2023 y la semifinal de 2025 en Le Mans. Sin embargo, la última participación en este mismo torneo, hace dos temporadas, dejó derrotas ante Sporting (4-3) y Benfica (5-1), un recuerdo que ahora sirve de motivación para afrontar la cita con un equipo renovado y ambicioso.

El objetivo en este momento es seguir construyendo un bloque sólido, ganar cohesión y medir la competitividad del grupo frente a rivales de primer nivel y el torneo servirá para acumular minutos, ajustar automatismos y poner a prueba la concentración de la plantilla en un contexto de máxima exigencia. Antonio Vadillo no podrá contar con Manuel Piqueras, en proceso de recuperación de la rotura de ligamento cruzado que sufrió en abril, ni con Lucas Machado, por una microrrotura en el recto anterior del cuádriceps que le tendrá apartado del grupo unas dos semanas.

En definitiva, arranca en Portimão un torneo que bien podría recordar a una Final Four de Champions, pero que en pleno agosto será una prueba idónea para comprobar en qué punto se encuentra el campeón de Europa y hasta dónde puede llegar esta temporada.