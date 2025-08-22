Maria dels Àngels Moreno y Álex Graneri se llevan el bronce mundial

Maria dels Àngels Moreno y Álex Graneri se han llevado el bronce en el Mundial de Milán de piragüismo en sus respectivas pruebas. La campeona europea, en el C2 500 y el palista mallorquín, en el K4 500. Han sido finales ajustadas, en las que curiosamente han marcado la misma diferencia con los cuartos clasificados: 24 centésimas.

Maria Àngels Moreno y Viktoriia Yarchevska ejercieron de vigentes campeonas europeas en C2 500, pero tanto el dúo ucraniano como la pareja canadiense las superaron. En la primera parte de la prueba, fueron las tres embarcaciones más destacadas, pero a medida que se acumulaban metros la canoa española perdió fuelle. Parecía que podía peligrar el metal, aunque el buen final de la pareja española marcó distancias con la cuarta para firmar un verano inolvidable para ellas.

El C2 500 español acabó en 1.54.84 a un segundo y 54 centésimas de las ucranianas y a 48 centésimas de las canadienses. Las cuartas acabaron a 24 centésimas de la pareja nacional.

El mallorquín Álex Graneri se ha llevado el bronce mundial en el K4 500 junto a Adrián del Río, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. El cuarteto español ha llegado por detrás de Portugal y de Hungría en un final muy ajustado entre las dos primeras.

El combinado nacional mejoró su tiempo de la semifinal y paró el crono en 1.19.33 a cuatro décimas de los lusos y a 35 centésimas de los húngaros. Sacó también dos 24 centésimas a Alemania. La quinta clasificada, Lituania, no bajó del minuto y 20 segundos.