La Federación Española deja fuera al ConectaBalear Manacor de la Supercopa de España que se ganó jugar en pista

El ConectaBalear Manacor está que trina. En una actuación sin precedentes, la Asamblea de la Federación Española de Voleibol (RFEVB) ha dejado al club mallorquín sin la adjudicación del campeonato de la Supercopa de España en la que se había clasificado de pleno derecho tras quedar subcampeón de la Copa del Rey en febrero de 2025. Tal consecuencia viene dada por el reciente cambio en las Normas de Competición 2025-26 que modifican el apartado 7.1 referido a la Supercopa y a los participantes y lo aplica con retroactividad a la pasada temporada.

Las normas de competición de la Superliga española se aprueban cada año. Las de 2024-25, temporada en la que el ConectaBalear se proclamó subcampeón de la Copa del Rey, estipulaban que la Supercopa se disputa a partido único entre el campeón de la Liga y el campeón de la Copa. De ser campeón de ambos torneos el mismo equipo, ocupaba su lugar el segundo clasificado de la Copa del Rey, en este caso el ConectaBalear Manacor.

El cambio de criterio introducido en las Normas de Competición para 2025-2026 estipulan ahora que la Supercopa la disputarán el campeón y subcampeón de la Liga Regular en el caso de que el campeón de la Copa del Rey sea el mismo que el de la Liga Regular, como así ha sido este año con la doble victoria del Guaguas. "Tal medida sin embargo plantea como algo insólito y nunca visto que la Supercopa de España pueda no disputarla ningún equipo representativo de la Copa del Rey ya que hasta la fecha, en caso de empate de victoria, el adversario era el subcampeón de la Copa, en este caso, el ConectaBalear. Por otra parte, tal decisión de despojar al subcampeón del torneo del KO a disputar la Supercopa se ha producido sin haberla comunicado a nuestro club, principal afectado", reza la nota enviada por el club manacorí a los medios.

El ConectaBalear ha mostrado su "total rechazo a la medida" y ha solicitado a la RFEVB que los cambios en las normas de competición no se tomen con carácter retroactivo como así se ha producido al despojar al ConectaBalear de unos derechos que tenía adquiridos por ser subcampeón de la Copa del Rey antes de que se tomara la decisión de la Junta Directiva nacional de modificar el artículo 7.1.

"El Club Voleibol Manacor entiende que esta medida le arrebata de pleno el derecho a disputar la Supercopa y por ello ha remitido una carta de alegación y queja formal al comité de competiciones de la REFVB esperando que se imponga el sentido común y las normas de competición para 2025-26 no afecten a los resultados obtenidos en la temporada 2024-25, en la que el equipo manacorí se adjudicó la oportunidad de disputar la Supercopa de España", finaliza su comunicado.