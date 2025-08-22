El equipo de Optimist del Real Club Náutico de Palma consigue el bronce en el Campeonato de Europa de Team Racing

El equipo español de Optimist, formado íntegramente por regatistas del Real Club Náutico de Palma, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Team Racing disputado en Turquía. El combinado, formado por Lluc Bestard, Sibila Busquets, Toni Llull y Edo Cioffi, completó cuatro intensos días de competición frente a los ocho mejores países del continente: Grecia, Italia, Turquía, Francia, Suecia, Azerbaiyán, Croacia y Portugal.

Tras superar numerosas rondas previas, España cayó en semifinales frente a Italia por 2-1 en un duelo muy ajustado, pese a haberles vencido en fases anteriores. En la lucha por el podio, el equipo se impuso con claridad (2-0) y aseguró el tercer puesto. El campeonato lo ganó Italia, mientras que Turquía fue segunda.

Este resultado supone una gran despedida para Toni Llull y Edo Cioffi, que darán el salto juntos a la clase 420 la próxima temporada. Para Lluc Bestard, reciente campeona del Europeo individual femenino, significa además sumar una segunda medalla continental en pocas semanas.