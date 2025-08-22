Vela
El equipo de Optimist del Real Club Náutico de Palma consigue el bronce en el Campeonato de Europa de Team Racing
El combinado nacional ha estado formado por Lluc Bestard, Sibila Busquets, Toni Llull y Edo Cioffi
El equipo español de Optimist, formado íntegramente por regatistas del Real Club Náutico de Palma, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Team Racing disputado en Turquía. El combinado, formado por Lluc Bestard, Sibila Busquets, Toni Llull y Edo Cioffi, completó cuatro intensos días de competición frente a los ocho mejores países del continente: Grecia, Italia, Turquía, Francia, Suecia, Azerbaiyán, Croacia y Portugal.
Tras superar numerosas rondas previas, España cayó en semifinales frente a Italia por 2-1 en un duelo muy ajustado, pese a haberles vencido en fases anteriores. En la lucha por el podio, el equipo se impuso con claridad (2-0) y aseguró el tercer puesto. El campeonato lo ganó Italia, mientras que Turquía fue segunda.
Este resultado supone una gran despedida para Toni Llull y Edo Cioffi, que darán el salto juntos a la clase 420 la próxima temporada. Para Lluc Bestard, reciente campeona del Europeo individual femenino, significa además sumar una segunda medalla continental en pocas semanas.
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
- La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
- Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares