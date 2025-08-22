Edgar Torronteras: "El SoloFlow Freestyle es algo único y fuera de lo normal"

El SoloFlow Freestyle regresa a Palma este sábado a las 21:00 horas en la Plaza de Toros tras la edición celebrada el año pasado, y lo hace de la mano de Edgar Torronteras (Barcelona, 1980), organizador del evento y precursor del Freestyle Motocross (FMX) en Europa. Conocido popularmente como ET o El Extraterrestre, el piloto catalán cuenta con un gran palmarés, con títulos nacionales e hitos históricos que le han convertido en un icono del FMX. Toda esa experiencia y energía la canaliza en el SoloFlow Freestyle, su proyecto más personal.

¿Qué expectativas tiene de cara al show de este año?

Las expectativas son mejorar aún el show que se hizo el año pasado. Y obviamente, que reviente la Plaza de Toros de público.

¿Qué puede esperar alguien que va por primera vez a ver un espectáculo así?

Lo que va a esperar es un show muy impactante, que no tiene nada que ver con estos espectáculos que suelen hacer en la normalidad, como conciertos o otras clases de espectáculos. Es un show impactante, que tiene una combinación de iluminación, sonido, fuego, música… Es una fiesta, es acción con fiesta a la vez, y eso lo hace único.

¿Cree que Palma podría convertirse en una serie fija para este espectáculo?

De momento ya lo está siendo, ya lo había sido en antaño, luego esto desapareció como aquel que dice. Yo volví el año pasado después de diez años y ahora llevo una continuidad que lo que quiero es no perderla y que cada año esté la parada en Mallorca.

¿Cómo se prepara este show a nivel técnico y humano?

Lo preparo a base de lo que yo voy trabajando. Intento coger los mejores puntos de otros promotores que me dan trabajo para saltar, ya que yo soy promotor, pero soy piloto, también salto. Y ahí saco mi contexto y creo el mío, que me llevó ya en su día bastante tiempo y ahora solamente es ir corrigiendo y haciéndolo in crescendo, poco a poco.

¿Qué le lleva a hacer este tipo de eventos?

Es mi vida y es mi pasión, y creo que no perdería el tiempo para hacer algo diferente. Es algo fuera de lo normal, la sociedad tiene algo que, a mí entre comillas, como que me aburre. Lo mío me lleva a esa excitación, te da esa creatividad en hacer algo diferente y totalmente distinto.

¿Esa adrenalina es lo que más disfruta del show?

Sí, la adrenalina la disfruto sobre todo saltando. Pero me gusta también la organización, juntar todos esos requisitos para llevarlo adelante, llevarlo a cabo de la manera que a mí me gusta y en una manera que sé que le llega al público. El público forma parte del espectáculo.

¿Qué importancia cree que tiene el público en este tipo de eventos?

El público es el 100% porque sin ellos no podríamos hacerlo. No tendría sentido.

Ha mencionado que este tipo de espectáculos son algo que va más allá de lo común en la sociedad. ¿Qué mensaje le daría a un niño pequeño que se quiere dedicar a esto y que no se lo permiten?

Lo primero de todo es si la familia monetariamente le empuja, es algo que es digno de dedicarse a ello. Yo prefiero que se dediquen a esto antes que a otras cosas o que se desvíen en el camino. Toda clase de deporte es digno. Pero las motos es brutal. Es algo brutal, fuera de lo común y único.

Este es un show que se fue hace diez años de Palma y que regresó el año pasado. ¿Cómo se lo imagina usted dentro de otros diez años?

Creo que la Plaza de Toros a lo mejor ya no será el lugar, ya que como producción tenemos que ir creciendo. Entonces, el espacio es lo que podrá delimitar, tendremos que buscar tal vez otro espacio más grande para poder meter mucho. El objetivo sería el campo de fútbol de Son Moix.