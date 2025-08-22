Análisis del circuito Balaton Park: curiosidades.

El Mundial de MotoGP vuelve a Hungría 33 años después con el estreno del circuito de Balaton Park, y lo hace con un protagonista indiscutible: Marc Márquez. El piloto catalán llega a la cita desatado rumbo a su séptimo título en la categoría reina y el noveno de su carrera, tras una temporada arrolladora en la que ha sumado doce victorias en trece esprints y nueve dobletes entre carrera corta y larga.

Con una ventaja de 142 puntos sobre su hermano Álex y de 197 sobre Francesco Bagnaia, Márquez reconoce que este Mundial solo lo puede perder él mismo. Su capacidad de adaptación a trazados inéditos, unida a la fortaleza de Ducati, le convierten en el gran favorito en Hungría.

No obstante, la cita húngara promete emociones añadidas, gracias, en gran medida, a su particular trazado que analizaremos en las siguientes líneas. Pero, más allá del escenario, Aprilia, con un cada vez más competitivo Marco Bezzecchi, y KTM, liderada por Pedro Acosta, Brad Binder y Enea Bastianini, ponen el picante a un fin de semana al que llegan con armas para plantar batalla. Acosta, que rozó el podio en Austria, confía en dar un paso más tras las mejoras técnicas de su moto y el vigente campeón, Jorge Martín, tratará de recuperar sensaciones y ganar confianza tras su caída en el Red Bull Ring.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

Escenario inexplorado

Ubicado a orillas del lago Balaton y a unos 85 kilómetros de Budapest, Balaton Park es toda una incógnita para todos los pilotos de la parrilla, aunque muchos apuntan a que podría ser del gusto de Marc al correrse en sentido antihorario, con 10 curvas a izquierda y 7 a derecha.

El circuito húngaro se ha convertido en la nueva referencia del motorsport en el país. El trazado, inaugurado en mayo de 2023, cuenta con 4,08 kilómetros de recorrido y 17 curvas. Este fin de semana debuta como sede de MotoGP, marcando el regreso del campeonato al país, que no contaba con un Gran Premio desde 1992.

Con capacidad para 120.000 aficionados y un entorno paisajístico privilegiado, el circuito está preparado para recibir al motociclismo mundial en un escenario de primer nivel.

El Balaton Park Circuit se ha vendido como el gran estreno del calendario de MotoGP 2025. Situado en Balatonfőkajár, a pocos kilómetros del lago Balaton —uno de los mayores atractivos turísticos de Hungría—, el trazado combina modernidad, seguridad y un entorno único que lo convierte en un escenario singular para el regreso del Mundial al país.

Una imagen del trazado de Balaton Park. / Wikimedia Commons

[Consulta el calendario de la temporada]

Análisis del trazado

Balaton Park no será un circuito de velocidad punta, ya que apenas se rozarán los 300 km/h. Su dificultad reside en la precisión: es un trazado estrecho, con zonas muy técnicas y curvas encadenadas que obligan a los pilotos a ser finos con la trazada y muy consistentes en las frenadas.

Las curvas 2 y 3, en particular, son puntos críticos de frenada fuerte, mientras que la primera curva y la enlazada posterior pueden generar un “embudo” en la salida, aumentando las opciones de incidentes en las primeras vueltas.

Los adelantamientos estarán condicionados y los pilotos deberán prepararlos con antelación, buscando aprovechar las frenadas largas y los puntos de aceleración fuerte a la salida de curva. En ese sentido, recuerda en parte a Austria por sus frenadas, aunque con giros más amplios, y a Mandalika (Indonesia) por su carácter “stop & go”.

Expectación y dudas entre los pilotos

El estreno de Balaton Park despierta sensaciones diversas entre los pilotos, que han sido preguntados por sus perspectivas horas antes de probar el asfalto sobre sus motocicletas.

El líder del campeonato, Marc Márquez, subraya que su fortaleza siempre ha sido la adaptación rápida a escenarios desconocidos, algo que le señala como más favorito si cabe.

“Uno de mis puntos fuertes siempre ha sido adaptarme rápido a circuitos nuevos y a condiciones diferentes. Aquí todos los pilotos de Ducati ya rodamos en un test y eso nos ayudará en los primeros libres. Es una pista donde no hay muchos secretos, como en los kartings, con tiempos apretados y diferencias mínimas”, apunta.

Mrc Márquez, favorito en Hungría. / EP

Su hermano, Álex Márquez, también destaca el carácter particular del trazado: “Es un circuito diferente a lo que estamos acostumbrados. Quizá no tan vistoso en televisión como Mugello, pero a mí me gustó. Hay una variante pequeña que rompe un poco el trazado natural, pero lo demás está bien. En la salida será clave estar delante, porque la primera curva es un embudo, y los adelantamientos habrá que ejecutarlos muy bien”.

Para Joan Mir la cita se presenta como una oportunidad para dar un paso adelante con Honda. “Un circuito nuevo siempre es una buena ocasión para aprovecharlo. No es solo adaptarse el piloto, también la moto debe hacerlo, y aquí no hay mucho margen de cambios. Es un trazado corto, con muchas frenadas y opciones de adelantamiento. Honda ha ido avanzando poco a poco y espero que podamos estar de manera habitual en el ‘top 6’”, declara el piloto balear.

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

El debutante Fermín Aldeguer, segundo en Austria, reconoció que su primera impresión fue extraña, aunque rápidamente encontró buenas sensaciones: “Al principio fue raro, pero enseguida te adaptas y resulta familiar. Quizá recuerde a Austria en las frenadas fuertes, aunque aquí las curvas tienen más giro, y también a Indonesia en algunos tramos. La salida será fundamental, porque tras la primera curva viene otra muy lenta y habrá que estar bien colocado”.

Con opiniones diversas, pero coincidencia en que Balaton Park exigirá adaptación inmediata y precisión en las frenadas, los protagonistas de las dos ruedas afrontan un estreno cargado de expectación, en el que la capacidad de leer rápido el nuevo escenario puede marcar la diferencia.