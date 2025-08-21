Polideportivo
Récord de participación y nueva sede para los Premios EIVO del deporte base balear
El evento, que reconoce las mejores jugadas de los deportistas, crece con más candidaturas y un galardón honorífico
La segunda edición de los Premios EIVO arranca con cifras récord: un 129% más de candidaturas que el año pasado, con jugadas procedentes de clubes de fútbol y baloncesto de todas las islas.
La presentación oficial se celebró en las oficinas de EIVO, con la participación de su CEO, Juan Ochogavía, y el director de operaciones, Jaume Forteza. El cambio más visible será la nueva sede de la gala, que se anunciará en las próximas semanas, después de que en la primera edición el aforo se quedará pequeño.
El objetivo de los premios es reconocer públicamente el esfuerzo y talento de jugadores y jugadoras del deporte base balear, en categorías masculinas y femeninas, y ofrecer un espacio donde clubes, familias y autoridades celebren juntos el valor de la cantera deportiva.
La votación popular para elegir las jugadas más destacadas ya está abierta en la cuenta de Instagram de EIVO (@eivotv). En una segunda fase, un comité de expertos decidirá los ganadores. Como novedad, este año se entregará un galardón honorífico a una figura destacada por su trayectoria y contribución al deporte base de las islas.
En la edición anterior, que alcanzó 7.870 visualizaciones en directo y diferido a través de EIVO, se premió a 18 jugadores de 14 clubes diferentes, con jugadas como el gol de Maria Cerdà del Pollença i Port FC o el mate de Rafael Gómez de CB Es Castell , que acumularon miles de visualizaciones.
“El deporte base está lleno de historias que merecen ser contadas y recordadas. Estos premios no son solo una gala: son una forma de que cada jugador, cada jugadora y cada club vean que su esfuerzo tiene un lugar en la memoria colectiva del deporte balear”, afirmó Juan Ochogavía.
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Un restaurante de Ibiza pide 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para colgar el bolso
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Radar meteorológico: Sigue en directo la tormenta en Mallorca
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”