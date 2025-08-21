Récord de participación y nueva sede para los Premios EIVO del deporte base balear

La segunda edición de los Premios EIVO arranca con cifras récord: un 129% más de candidaturas que el año pasado, con jugadas procedentes de clubes de fútbol y baloncesto de todas las islas.

La presentación oficial se celebró en las oficinas de EIVO, con la participación de su CEO, Juan Ochogavía, y el director de operaciones, Jaume Forteza. El cambio más visible será la nueva sede de la gala, que se anunciará en las próximas semanas, después de que en la primera edición el aforo se quedará pequeño.

El objetivo de los premios es reconocer públicamente el esfuerzo y talento de jugadores y jugadoras del deporte base balear, en categorías masculinas y femeninas, y ofrecer un espacio donde clubes, familias y autoridades celebren juntos el valor de la cantera deportiva.

La votación popular para elegir las jugadas más destacadas ya está abierta en la cuenta de Instagram de EIVO (@eivotv). En una segunda fase, un comité de expertos decidirá los ganadores. Como novedad, este año se entregará un galardón honorífico a una figura destacada por su trayectoria y contribución al deporte base de las islas.

En la edición anterior, que alcanzó 7.870 visualizaciones en directo y diferido a través de EIVO, se premió a 18 jugadores de 14 clubes diferentes, con jugadas como el gol de Maria Cerdà del Pollença i Port FC o el mate de Rafael Gómez de CB Es Castell , que acumularon miles de visualizaciones.

“El deporte base está lleno de historias que merecen ser contadas y recordadas. Estos premios no son solo una gala: son una forma de que cada jugador, cada jugadora y cada club vean que su esfuerzo tiene un lugar en la memoria colectiva del deporte balear”, afirmó Juan Ochogavía.