El Rayo salva su apagón europeo: una 'app' sueca emitirá por 10 euros su debut en la Conference

El regreso del Rayo Vallecano a competiciones europeas 25 años después, esta noche frente a Neman Grodno bielorruso (20.00 horas), finalmente podrá verse por televisión. Después de que ningún operador tradicional adquiriera los derechos de la previa de Conference League, el club madrileño ha anunciado que la 'app' SolidSport dará acceso al encuentro desde España.

El Rayo se había topado con un doble problema para su afición con este esperadísimo partido. En primer lugar, por las sanciones al fútbol de Bielorrusia por el apoyo de su gobierno a la invasión de Putin a Ucrania. Una circunstancia que ha provocado que el encuentro se dispute en Szeged (Hungría) a puerta cerrada, sin la posibilidad de que acudan aficionados llegados de España.

Pero, hasta anoche, ni siquiera le quedaba el consuelo a los aficionados rayistas de poder ver el partido desde el sofá. Movistar+ tiene los derechos de la Conference League, pero no de esta ronda previa a la fase de grupos, y Telemadrid tampoco había salido al rescate. Ni la TV pública madrileña ni ningún otro canal u operador tradicional. Hasta que ha aparecido Solidsport.

¿Qué es Solidsport?

Resulta peculiar que haya sido esta 'app' la que se haya interesado por el Neman Grodno-Rayo. Se trata de una OTT sueca que tiene bastante presencia en toda Escandinavia. De hecho, en su menú aparecen los compromisos europeos de hoy del Malmö sueco y el Midtjylland danés, además del encuentro del equipo de Iñigo Pérez y del que enfrenta al Hibernian irlandés y el Legia polaco, además del Riga de baloncesto.

Los rayistas que quieran ver el partido tendrán que comprarlo en modo PPV, es decir, pago por visión. El precio fijado por Solidsport para el encuentro es de 9,99 euros.