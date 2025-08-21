Fútbol sala
El Palma Futsal vuelve a apostar por los símbolos de Baleares para su tercera equipación
La camiseta luce los nombres de todos los municipios del archipiélago como símbolo de identidad y compromiso con la tierra
El Palma Futsal ha presentado este jueves la tercera equipación que lucirá durante la temporada 2025/26. La camiseta, diseñada por Umbro, rinde homenaje a las raíces del club y a la tierra que representa, incluyendo en su diseño los nombres de todos los municipios de Baleares, que acompañarán al equipo en cada partido como símbolo de unión y pertenencia.
El diseño, inspirado en la bandera balear, combina el amarillo con franjas verticales rojas y las mangas lilas, que aportan un contraste distintivo. Una elástica cargada de simbolismo que refuerza el vínculo del club con la afición y su compromiso con las Islas Baleares, ya presente desde la pasada temporada en el propio nombre de la entidad: Illes Balears Palma Futsal.
Esta tercera equipación será la que luzcan habitualmente los porteros, aunque también está previsto que los jugadores de campo la vistan en determinados partidos.
La nueva camiseta ya está disponible en la web oficial del club en formato de prerreserva, para que los aficionados puedan hacerse con una prenda que va más allá de lo deportivo: un auténtico símbolo de identidad y orgullo balear.
