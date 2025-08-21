Joan Toni Moreno y Álex Graneri dan un paso más hacia las medallas en el Mundial

El mallorquín Joan Toni Moreno y Diego Domínguez, bronce en los Juegos de París, estarán en la lucha por los metales en C2 500 tras exhibirse en la segunda jornada de los Mundiales de piragüismo esprint que se están disputando en el Idroscalo Park de Milán (Italia). El pollencí y Domínguez fueron primeros de su prueba de forma autoritaria por delante de los germanos Nico Pickert y Conrad-Robin Scheibner, a los que aventajaron en 1.24, y se postulan como claros aspirantes al podio.

El palista del RCN Port Pollença explicó que habían "podido seguir la estrategia que había en mente", aunque advirtió que "de cara a la final habrá que mantener un puntillo más", que considera que lo tienen, por lo que se sienten "optimistas de cara a poder estar peleando por los puestos más altos en la la final, que va a ser bonita, luchada y están todos los rivales muy bien de forma". "Pero nosotros también estamos a tope", agregó. Domínguez, por su parte, aseguró tras la prueba que habían tenido "buenas sensaciones". "Hemos ganado con cierta solvencia al barco alemán y tenemos muchas ganas de llegar a esa final que llevamos tanto tiempo preparando y a luchar por el oro", apuntó.

La jornada también fue buena para Álex Graneri. El palista del Real Club Náutico de Palma resolvió con solvencia su serie, ganándola, para meterse en la semifinal del K1 500.

Por su parte, el K4 500 femenino cumplió sobradamente. Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, vigentes subcampeonas continentales, se impusieron en su semifinal con 0.65 de ventaja sobre China. Las palistas españolas admitieron que después de no haber dado su mejor en las series iniciales, en eseta ocasión disfrutaron "muchísimo de la regata" porque desde el principio fueron "juntas", hicieron una "salida muy buena" y dominaron la regata, sensación que necesitaban para "afrontar al final al cien por cien". Incluso se atrevieron a vaticinar que "mañana va a ser un gran día".

Pablo Graña, campeón europeo, volvió a brillar con un triunfo en su semifinal de C1 200 con 0.47 de ventaja sobre el polaco Oleksii Koliadych; y Laura Pedruelo, bronce continental, distanció aún más en K1 1.000 a la ucraniana Mariya Povkh (1.66). "Fue una semifinal bastante dura porque estábamos los tres primeros del Europeo y también el actual campeón del mundo. Creo que pasar esta semio me da buenas posibiliades para luchar mañana por las medallas y por el oro", dijo Graña, quien reconoció que había tenido "una salida un poco regulera" pero de la que se pudo rehacer.

Pedruelo, por su parte, se congratuló por el pase. "Un pasito más dado, primera de la semifinal. Estoy supercontenta, superfeliz. La verdad es que me estoy encontrando superbien en este campeonato", dijo la palista del Durius Kayak Zamora, quien recordó que este viernes lo va a tener muy cargado porque tiene que disputar la semifinal de K1 500 y la final del K 1.000, regata que afronta "con muchas ganas y mucha ilusión" tras haber sido tercera en los pasados Europeos de Racice.

Viktoriia Yarchevska, que el jueves ya había certificado su pase a la final de C2 500, pasó a semifinales en C1 200 al ser segunda a 0.28 de la canadiense Katie Vincent; al igual que Nerea García en K1 200, Estefanía Fernández y Begoña Lazkano en K2 500; y Enrique Adán y Carlos García en K2 500; mientras que Manuel Fontán fue cuarto en C1 500 y quedó abocado a la final B.

Este viernes comenzarán las finales, en las que estarán el K4 500 masculino de Adrián del Río, el mallorquín Álex Granieri, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade; el K4 500 femenino de Ouzande, Val, Fernández y Pardo; el C2 500 femenino dela pollencina Angels Moreno y Yarchevska; Laura Pedruelo en K1 1.000; y Pablo Graña en C1 200.