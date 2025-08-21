Tenis
Jaume Munar accede a los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem
El mallorquín vence al italiano Lorenzo Sonego por 4-6, 6-4 y 6-1 y se medirá al húngaro Márton Fucsovics en la siguiente ronda
Europa Press
El tenista mallorquín Jaume Munar ha accedido este miércoles a los cuartos de final del torneo ATP 250 de Winston-Salem (Carolina del Norte, Estados Unidos) tras remontar al italiano Lorenzo Sonego (6-4, 4-6 y 1-6), en un encuentro que duró dos horas y 22 minutos.
El de Santanyí, número 46 del mundo, arrancó muy bien el choque, consiguiendo el 'break' en el primer juego al servicio del italiano. Un gran inicio que no supo mantener, perdiendo los cinco siguientes juegos de forma consecutiva. Pese a su intento de reacción, acabó perdiendo el primer set por 6-4.
En la segunda manga, Munar seguía sin estar fino con su servicio, concediendo un nuevo 'break' y situándose 3-2 abajo en el marcador. Sin embargo, en el momento que estaba más contra las cuerdas, el mallorquín desplegó su mejor nivel y remontó para darle la vuelta al marcador con dos 'break' y un saque mucho más sólido, llevándose así el segundo parcial por 6-4.
Alentado por la buena inercia del set anterior, Munar empezó rompiéndole el servicio a Sonego en el parcial definitivo, quien no dejaba de cometer errores no forzados. El de Santanyí puso la directa y no dio opción alguna al italiano con un contundente 6-1, accediendo a los cuartos de final, donde se medirá al húngaro Márton Fucsovics, verdugo de Roberto Bautista.
Y es que el castellonense perdió por 6-4 y 6-3 contra el húngaro Márton Fucsovics (n.93). Bautista, actual número 47 del ranking mundial, desaprovechó una bola de 'break' en el sexto juego (3-3) y cedió su saque en el noveno (5-4) con la única oportunidad de rotura que tuvo su rival. Pese a ello, el de Benlloch inició el segundo set apuntándose su servicio en blanco y luego salvó un 30-40 en el quinto juego (2-3), pero Fucsovics se animó.
El magiar se adjudicó en blanco el siguiente juego al saque y rompió el servicio de Bautista justo a continuación, consolidando tal ventaja en el octavo juego (5-3) y nuevamente logrando un 'break' que certificó su victoria después de una hora y 35 minutos.
