Los mallorquines Álex Graneri y Maria Àngels Moreno ya están en la final de los Mundiales

El K4 500 de Adrián del Río, el mallorquín Álex Graneri, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade y el C2 500 de la también mallorquina Maria Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska, dieron el primer paso en busca de un nuevo gran podio al clasificarse directamente para la final de los Mundiales de piragüismo esprint que comenzaron este miércoles en el Idroscalo de Milán (Italia) al imponerse en su serie.

El cuarteto español, además, marcó el mejor crono de todos los participantes con 1:21.33, aunque tan solo una centésima mejor que la embarcación portuguesa, ganadora de la tercera serie, y tan solo tres mejor que el de Atletas Neutrales, por lo que se avecina una dura lucha por los metales.

Del Río, Graneri, Arévalo y Germade dominaron toda la prueba y acabaron su serie en cabeza con 0.13 de ventaja sobre Hungría, 1.47 sobre Polonia y 1.54 sobre Alemania, que tendrán que pasar por las semifinales si quieren estar en la final del viernes.

Mientras tanto, el K4 500 femenino, con Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, plata en los pasados Europeos de Racice (República Checa) tendrán que pasar por esa ronda al acabar terceras de su serie, tras el barco de Atletas Neutrales y de Eslovaquia.

Maria Àngels Moreno y Viktoriia Yarchevska ejercieron de vigentes campeonas europeas en C2 500, prueba en la que son aspirantes a luchar por lo máximo. También sacaron el billete directo para la final al imponerse en la tercera serie con notable claridad y un crono de 2:00.38, con el que aventajaron en más de dos segundos a las representantes de Uzbekistán y Portugal.

La participación española la abrió Manuel Fontán, quinto de su serie en C1 500, con lo que se clasificó para las semifinales, ronda en la que también estarán Pablo Graña en C1 200 tras ganar su prueba por delante del húngaro Jonatan Daniel Hajdu y Laura Pedruelo en K1 1.000 al ser tercera tras la úngara Zsoka Csikos y la neutral Iuliia Babashinskaia después de un magnífico tramo final en el que remontó cuatro posiciones.

En la segunda mitad de la jornada inaugural competirán María Corbera en C1 500, Pablo Crespo en C1 1.000, Roi Rodríguez en K1 1.000, Laura Pedruelo en K1 500, Daniel Grijalba, Marín Jácome, Manuel Fontán y Adrián Sieiro en C4 500 y Elena Gómez-Millán y Claudia Couto en C2 200.