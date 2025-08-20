Fútbol
La mallorquina Mariona Caldentey, escogida mejor jugadora de la temporada en Inglaterra
La felanitxera es una de las grandes favoritos al Balón de Oro tras conquistar la Liga y la Champions League con el Arsenal
EFE
La internacional mallorquina Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal, ha sido elegida mejor futbolista del año por el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés).La futbolista de Felanitx fue galardonada este martes en la gala anual que la PFA celebra en Mánchester.
Caldentey, en su primer año en el Arsenal, marcó nueve goles y repartió cinco asistencias en la Women's Super League, lo que le valió para ser coronada como la mejor jugadora de la categoría por la propia liga. Además, fue clave para que el Arsenal ganara la Champions League -su cuarta en lo personal- con ocho goles durante la competición.
La balear se ha impuesto en las votaciones a su compañera en el Arsenal Alessia Russo, a Erin Cuthbert (Chelsea), Mary Fowler y Yui Hasegawa (Manchester City) y Phallon Tullis-Joyce (Manchester United).
