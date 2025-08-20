Tenis
Jaume Munar aplasta a Bellucci y se mete en los octavos del ATP 250 de Winston-Salem
El de Santanyí, 46 del mundo, vence en dos sets en el torneo estadounidense y ahora se medirá al italiano Lorenzo Sonego
El mallorquín Jaume Munar demostró un gran nivel para meterse este martes para los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem (Estados Unidos). El de Santanyí, 46 del mundo, se deshizo del italiano Mattia Bellucci (n.63) por 6-3 y 6-1 y se medirá al italiano Lorenzo Sonego (n.35).
Y eso que el encuentro que no arrancó bien para el tenista balear, que cedió su servicio a las primeras de cambio en este torneo de pista dura. Aunque, en el cuarto juego del choque, logró devolverle el 'break' a su rival y se acabó imponiendo en la primera manga por 3-6.
El segundo set no tuvo mucha historia, con Belluci cediendo su servicio nada más empezar y permitiendo a Munar obtener una cómoda ventaja. El italiano solo puedo obtener un juego y el mallorquín cerró su pase a los octavos de final.
Por su parte, Bautista (n.47) avanzó después de imponerse por 6-4 en el primer set por el abandono de su rival, el australiano Christopher O'Connell (n.79) y ahora se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics (n.93) en los octavos de final.
La mala noticia de la noche llegó con la derrota de Pablo Carreño sobre el argentino Sebastian Báez (7-5 y 6-2). El asturiano tuvo hasta tres bolas para llevarse el primer set, pero finalmente lo acabó cediendo tras 1 hora y 10 minutos. En la segunda manga cedió su saque en el primer juego y no fue capaz de recuperarlo para acabar perdiendo en su debut en el torneo estadounidense. Navone (n.74) venció al estadounidense Marcos Girón (n.55) por 6-2 y 6-2 y jugará contra el chino Yunchaokete Bu (n.76) en octavos. Bu se deshizo este martes del griego Stefanos Tsitsipas, 28 del mundo y primer cabeza de serie del torneo.
