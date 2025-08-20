El Handbol Mallorca se presenta con la ambición del ascenso

El Handbol Mallorca quiere pelear por el ascenso esta temporada. Han mantenido el bloque y este miércoles en el Shiva Beach Club de Llucmajor han presentado varios fichajes ilusionantes como el regreso de Matías Cañellas y las incorporaciones de Quique Moreno, Dani Mota, Emilio Valenzuela y Jaume Bergas.

“Es un proyecto ambicioso y tenemos ilusión y ganas para intentar estar lo más arriba posible”, cuenta su director deportivo, Gerard Mwanjele. Solo los dos primeros se clasifican para la fase de ascenso, que jugarán los dos primeros del grupo. Quieren regresar a la División de Plata-Segunda categoría del balonmano nacional-, pero antes deben dar un paso al frente y mejorar la sexta posición del curso pasado, tras realizar una gran segunda vuelta.

“El objetivo es mejorar los resultados del año pasado, acercarnos a los puestos de cabeza que nos den acceso a la fase de ascenso y si pudiéramos conseguirlo sería un éxito y si no, intentaremos estar lo más cerca posible”, sostiene su entrenador Sergio Sevilla, que añade: “La clave va a ser el inicio de competición y, a partir de allí, intentaremos mirar hacia arriba.

Quique Moreno es uno de los refuerzos de nivel de la plantilla, que cuenta con experiencia en la División de Honor Plata. “Me han propuesto un proyecto ambicioso. Hay una buena plantilla y un club que quiere hacer bien las cosas. Mínimo jugar la fase de promoción y si se puede ascender, mejor”, señala.

Una de las grandes noticias es el regreso de Matías Cañellas después de debutar con el Benidorm en Liga ASOBAL. “Decido volver para acabar mis estudios y también porque empezaré a opositar para ser bombero”, asegura. Este año tienen opciones de estar en los primeros puestos de la tabla. “A priori somos unos de los favoritos, pero en este deporte nunca se sabe. Hay muchas plantillas muy interesantes y hablar de una fase de ascenso es un poco pronto. No es un proyecto de ir a verlas venir. Está hecho para estar arriba sí o sí. Deberíamos estar entre los 3 o 4 primeros lugares”, cierra el mallorquín.