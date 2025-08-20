El Gran Día de la Vela - Bufete Frau superará el medio millar de participantes en su 61ª edición

El Club Nàutic S’Arenal ha acogido este miércoles la presentación de la 61ª edición del Gran Día de la Vela - Bufete Frau, un evento deportivo y social muy especial para el club y para todos los amantes de la náutica de Baleares que constituye la regata más emblemática y antigua de cuantas se celebran en el CNA.

Tras un histórico 60 aniversario celebrado el año pasado con récord de inscritos, esta nueva edición tendrá lugar desde el 23 al 31 de agosto. Las pruebas arrancarán este sábado 23 de agosto y se prolongarán hasta el lunes 25, para retomarse el próximo jueves 28 hasta el domingo 31, cuando tendrá lugar la entrega de trofeos.

La presentación oficial de esta 61ª edición ha contado con la presencia de una representación de regatistas y también han estado presente por parte de Bufete Frau, Toni, Marina y José Frau, quienes llevan ya 17 años apoyando este evento como patrocinadores, por parte del club, han estado presentes su gerente, Ferran Muniesa, y el presidente, José Ramón Picó. Así mismo el acto de presentación de esta regata ha contado con la presencia del director deportivo de la Federación Balear de Vela (FBV), Jordi Castro además del regidor de Deportes del Ayuntamiento de Llucmajor, Rafael Amengual, quien ha subrayado “la importancia de los valores del deporte, que demuestra lo que necesita nuestra sociedad: constancia y esfuerzo para poder cumplir nuestros sueños”.

Esta edición contará con la participación de más de medio millar de deportistas procedentes de ocho comunidades autónomas (Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabría y Galicia). Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Llucmajor, el ganador absoluto de la regata más longeva del CNA inscribirá su nombre en el Trofeo Rei en Jaume III Ciutat de Llucmajor.

El evento contará con pruebas para las clases Optimist, 420, ILCA 4, IQ Foil y Techno 29, además de regatas para Crucero ORC y Vela Latina. Asimismo, el encuentro contará con otras actividades paralelas, entre las que destaca la XXII Travesía Sa Milla CNA - Cala Blava, una emblemática prueba de natación en aguas abiertas que tendrá lugar el 30 de agosto a partir de las 9:30h de la mañana en la playa de Es Caló y cuyos beneficios irán destinados a la asociación ELA Balears.

“El año pasado celebrábamos con emoción el 60 aniversario, un hito que nos permitió mirar atrás y recordar cómo comenzó todo. Hoy, un año después, seguimos escribiendo esa historia, con la misma ilusión de siempre y con el convencimiento de que este trofeo es mucho más que una regata: es una cita de referencia en el calendario náutico, una tradición que nos une a todos y un verdadero punto de encuentro para regatistas, familias y amigos”, ha destacado Picó, quien ha celebrado que “a lo largo de esta semana, la Bahía volverá a llenarse de velas, con la participación de las clases de vela ligera y crucero, que dan al trofeo esa riqueza y diversidad tan característica. Pero también habrá vida en tierra, con actividades y momentos para compartir que hacen de este evento una auténtica fiesta para todos los que amamos el mar”, ha prometido. “Estoy convencido de que esta edición volverá a ser inolvidable. Que sople el viento, que reine la emoción en el agua y que disfrutemos todos de una semana llena de vela y de amistad. ¡Regatistas, la bahía es vuestra… que empiece el Gran Día de la Vela Bufete Frau!”, ha exclamado.

Regatistas del Club Nàutic s'Arenal, con el trofeo. / Bernardí­ Bibiloni

“Este miércoles celebramos sesenta y un años de historia, pasión y competición en torno a nuestro deporte favorito”, ha arrancado por su parte Muniesa. “En esta edición, estamos emocionados de anunciar la participación de más de 500 embarcaciones, un número que demuestra la consolidación del Gran Día de la Vela en el mundo de la vela nacional. Nos sentimos especialmente orgullosos de contar con una representación tan diversa, desde jóvenes promesas hasta grandes figuras consagradas de este deporte. Las 10 clases que competirán entre los días 23 de agosto y 31 de agosto reflejan la variedad y riqueza de nuestro deporte, con categorías como Optimist, ILCA, 420, Techno293, iQFOiL, Crucero ORC y Vela Latina, entre otras”, ha explicado. “Para poder llevar a cabo toda esta variedad de regatas, el CNA ha dispuesto hasta tres campos de regatas que trabajarán conjuntamente para dar el mejor servicio a los participantes. Más de 70 personas trabajarán para que podamos ofrecer las regatas del más alto nivel en el mar y el mejor de los servicios en tierra”, ha abundado.

Durante su intervención, Toni Frau ha destacado la labor del “equipo humano que hace posible este evento” y ha considerado que “esta edición es de consolidación de la regata . Yo era como vosotros hace 17 años cuando patrocinamos el Gran Día de la Vela por primera vez”, ha dicho dirigiéndose a los jóvenes regatistas presentes. “La potencia de esta regata son las familias, padres, madres, tíos, tías, abuelos y abuelas que os apoyan y hacen que todo esto sea posible”, ha incidido.