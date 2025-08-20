Atletismo
Daniela García se queda a 23 centésimas de la mínima del Mundial de Tokio
La calvianera queda segunda en la carrera B de la Diamonds League de Lausana al firmar 2:00.23 en los 800 metros
El muro de los 2:00.00 se ha convertido en una pesadilla para Daniela García. La mallorquina se ha vuelto a quedar este miércoles a las puertas de la mínima que marca la Real Federación Española de Atletismo para acudir al Mundial de Tokio en los 800 metros. La mediofondista ha finalizado segunda, con 2:00.23, en la carrera B de la Diamonds League de Lausana (Suiza) justo por detrás de la eslovaca Gabriela Gajanova, con 2:00.03.
Todo un palo para la calvianera, que seguramente se quedará fuera de la lista definitiva en la que sí estará la murera Esperança Cladera, que competirá en Japón en el 4x100 con la selección española después de haberse quedado también con la miel en los labios en los 200 metros.
Daniela García ha corrido en siete de las nueve carreras que ha disputado esta temporada por debajo de los 2:01.00, con 2.00.05 como mejor marca, pero necesitaba bajar de los dos minutos para tener el billete mundialista. Y eso que en sus últimas competiciones ha superado a atletas que tienen mejor plusmarca personal, pero se ha quedado con las ganas de estar entre las mejores del planeta en septiembre en Tokio.
