El TUI Palma Marathon Mallorca 2025 agota los dorsales disponibles con dos meses de antelación

El TUI Palma Marathon Mallorca ha agotado hoy los 8.500 dorsales disponibles para su próxima edición del 19 de octubre y sigue consolidándose como el evento de running de mayor participación de las Illes Balears y uno de los que mayor impacto económico genera en la ciudad de Palma.

Esta prueba deportiva de gran carácter internacional, que contará con la cifra récord de un 93% de corredores llegados desde el extranjero, ha logrado por primera vez en su historia cubrir todas las plazas disponibles para las tres distancias sobre las que se celebra (10 kilómetros, medio maratón y maratón) con dos meses de antelación.

El maratón fue la primera distancia en agotar el total de 1.500 dorsales disponibles. El medio maratón con 4.700 corredores, y el 10k con 2.300, completan la oferta. Además, la prueba se consolida como la de mayor porcentaje de participación femenina en España y una de las más altas en Europa, alcanzando un 46% de inscritas sobre el total, con la cifra récord del 54% de las participantes en el 10k.

Cabe destacar otra estadística muy llamativa del rango de edad con más participantes del total de la prueba: el de 25 a 29 años, lo que supone un rejuvenecimiento importantísimo del tipo de “corredor medio” que hasta la pasada edición siempre se situaba entre los 40-45 años.

La mayoría de participantes son de nacionalidad alemana (39%), mientras que el segundo estado más representado en la línea de salida será Reino Unido (21%).