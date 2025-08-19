De Merche Batidor a Zahía Pérez

Del 22 de agosto al 27 de septiembre, Inglaterra acoge la décima edición del Mundial Femenino de Rugby. Un evento en el que España acude por séptima vez en su historia y en el que Mallorca vuelve a ser protagonista con la presencia de Zahía Pérez Whilhelm (Calvià, 2004). Por su extrema juventud, está llamada a marcar época en el rugby español.

Sin embargo, en contra de lo que muchos puedan pensar, Zahía no será la primera mallorquina en hacerlo. Antes, ya puso su particular pica en Flandes otra calvianera. Y además por duplicado. Se trata de Merche Batidor (Calvià, 1972). Junto con la menorquina Rosa Calafat, no solo empezaron a practicar este deporte coincidiendo con su etapa estudiantil en Catalunya, sino que en un tiempo récord fueron internacionales con España. Ambas jugaron dos ciclos mundialistas y fueron claros ejemplos de generación espontánea, con cero formación desde la base. Una cantera inexistente en lo que a rugby femenino se refiere en Mallorca.

La menorquina Rosa Calafat posando con Merche Batidor. / T.T.

En una época muy alejada de la profesionalidad con la que ahora se trabaja en las Leonas, además de con una nula repercusión a nivel mediático, Batidor fue la que enseñó a futuras generaciones de chicas en la isla que jugar al rugby no era ni mucho menos una quimera. Su trayectoria fue espectacular teniendo en cuenta el contexto de aquella época.

Merche participó en los Mundiales de 1998 y 2002. Aquí puso punto y final a su trayectoria deportiva, en la que llegó a ser capitana de las Leonas con 47 internacionalidades, amén de un Campeonato de Europa obtenido en 1995, 4 subcampeonatos (1996, 1999, 2000, 2001) y un bronce en la edición de 1997.

Una trayectoria que por juventud y proyección podría superar la joven Zahía. De hecho, a sus 21 años, la apertura de Son Ferrer ya suma 30 internacionalidades, y en su currículum acumula ya 3 copas de Europa por selecciones.

Si no hay imprevisto de última hora, sumará a partir de este domingo (18:30h/Teledeporte) frente a la potentísima Nueva Zelanda su primera experiencia mundialista. Y con el complicado objetivo de al menos igualar la sexta plaza obtenida por Las Leonas en la edición de 1991 disputado en Gales.