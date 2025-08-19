Gigi Dall’Igna: "Fermín Aldeguer será el futuro de Ducati"

Gigi Dall’Igna es el director general del equipo oficial Ducati Lenovo, en el que militan Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Él ha sido el artífice de que la firma italiana, a la que llegó en 2013, se haya convertido en la gran dominadora de MotoGP. Y él también fue el responsable del fichaje del murciano Fermín Aldeguer a finales de 2023 con un contrato de dos temporadas con opción a otras dos. Y para que se fuera fogueando en la categoría reina, Dall’Igna envió al de La Ñora al Team Gresini junto a Álex Márquez. El pasado domingo, cuando Aldeguer adelantó a Marco Bezzecchi y se colocó segundo después de haber llegado a rodar décimo en el inicio de la carrera en el Gran Premio de Austria, el gurú de Ducati se llevó las manos a la cabeza.

Tras cada gran premio, los medios de comunicación acreditados en el Mundial requieren la opinión de Dall’Igna. En Austria había dos focos. Uno, la actuación del murciano; el otro, las declaraciones de Pecco Bagnaia, el compañero de Marc Márquez y excampeón del mundo, quien se mostró decepcionado, una vez más, por su actuación. El ingeniero italiano fue claro al hablar de la actuación del joven de 19 años que este año debuta en el campeonato: "Fermín ha hecho una carrera increíble, sin cometer ni un solo error en una pista complicada, donde no es fácil. Está creciendo de una manera increíble y sin duda será el futuro de Ducati", vaticinó.

Dall’Igna ya vio el potencial de Aldeguer cuando estaba en Moto2 corriendo con Boscoscuro. Por su envergadura y forma de pilotaje, estaba claro para todos que era carne de MotoGP en un espacio corto de tiempo. En 2023, tras el verano, Aldeguer ganó cinco carreras y fue subcampeón del mundo. Al final de ese año se firmó el contrato que se hizo público en 2024, cuando el murciano iba a cumplir una temporada más en Moto2. Algunos en el paddock creyeron que era una decisión precipitada, porque durante la temporada aún podían pasar muchas cosas. Pero Dall’Igna lo tenía claro y ató antes de que nadie se le adelantara y le arrebatara al que considera que "será el futuro de Ducati".