El Fibwi Palma cierra su plantilla con Osvaldas Matulionis

El Fibwi Palma da por cerrada su plantilla con el fichaje de Osvaldas Matulionis. El alero lituano, de dos metros de altura, es uno de los jugadores que atesora más experiencia en la Primera FEB y que cuenta además con experiencia en la ACB.

Matulionis llega desde el Fuenlabrada para incorporarse al proyecto encabezado por Pablo Cano y aportar así tanto su conocimiento de la liga como su talento a un plantel que, de esta manera, queda cerrado y fija ya sus miras en el día 1 de septiembre, fecha en la que se iniciarán las pruebas médicas del equipo y comenzará oficialmente la pretemporada de los mallorquines.

Tras arrancar su carrera en su país, el jugador aterrizó en el baloncesto español pasando por clubes como el Força Lleida, el Breogán de Lugo o el Retabet Bilbao Basket, equipo en el que, por cierto, se vio las caras con el entonces Iberojet Palma en aquella inolvidable final disputada en Miribilla que acabó, para desgracia mallorquina, del lado vasco.

Más recientemente, en la temporada 2020/21, la primera tras la pandemia de COVID19, Matulionis se incorporaba a las filas del Leyma Coruña, disputando un total de 31 partidos en los que jugó una media de 24,22 minutos. Anotó 7,2 puntos de media, captó 3,3 rebotes y repartió 1,5 asistencias.

Al año siguiente, en el HLA Alicante, el alero lituano jugó un total de 34 partidos y asumió un rol importante en el equipo, disputando una media de 28,39 minutos en los que anotaría de media 9,6 puntos, capturaría 4,6 rebotes y repartiría 1,4 asistencias. En su segundo año en el equipo alicantino, en la temporada 22/23, jugó un total de 33 partidos, disputando de media 25,30 minutos. Anotó 9,7 puntos, captó 3,7 rebotes y repartió 1,9 asistencias.

En la temporada 23/24, Osvaldas Matulionis hizo las maletas para poner rumbo a Lleida y volver al equipo en el que comenzó su andadura en el baloncesto español. A las órdenes de Gerard Encuentra, el nuevo jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma jugó un total de 39 partidos, anotando una media de 6,4 puntos, capturando 2,8 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias en los 22,35 minutos de media disputados. La campaña acabó de la mejor manera posible con el histórico ascenso a la ACB del equipo catalán en una final por el ascenso en la que Matulionis fue uno de los jugadores destacados, anotando nueve puntos.

Con el Fuenlabrada, donde jugó el último año, llegó también a la final por el ascenso a la ACB ante el Betis, pero esta vez el desenlace no tuvo un final feliz para el jugador lituano y el equipo sevillano fue el que consiguió promocionar a la primera categoría del baloncesto español..