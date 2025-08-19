Catorce jugadores de la Academia de Rafa Nadal disputarán el US Open

La Academia de Rafa Nadal estará bien representada en el US Open, con catorce tenistas en las pistas del último Grand Slam del año. El máximo exponente de la escuela del manacorí volverá a ser Casper Ruud, finalista de este torneo en 2022 y que en este 2025 ha levantado el primer Masters 1000 de su carrera: el Mutua Madrid Open.

También en el cuadro masculino intentará lucirse el mallorquín Jaume Munar, que está completando la mejor temporada de su historia gracias a brillantes resultados entre los que destacan la tercera ronda del pasado torneo de Wimbledon o las semifinales en Dallas (ATP500) y en Hong Kong (ATP250), que le han aupado al número 48 del ranking de la ATP.

Una de las apariciones más fulgurantes de la temporada ha sido la de Solana Sierra, que alcanzó los octavos de final en Wimbledon desde la fase previa. Acabó cayendo ante la alemana Laura Siegemund, pero su historia en Londres es, hasta la fecha, una de las más destacadas de la temporada para el tenis argentino.

También volverá a poner en la cima a su país Alexandra Eala, ganadora del torneo en categoría júnior en 2022, que hará historia al convertirse en la primera mujer de Filipinas en disputar el cuadro final del US Open. Alex ya estuvo a punto de ingresar al cuadro principal a través de la fase previa, pero fue eliminada en la ronda final por Elena-Gabriela Ruse.

Alexandra Eala posa con el trofeo del US Open Júnior. / Rafa Nadal Academy

Por su parte, Alina Korneeva se jugará en la previa su primera participación en el torneo estadounidense. El año pasado ya accedió al cuadro final del Open de Australia, donde alcanzó la segunda ronda.

También en la previa tendrán que ganarse el billete para el cuadro final Coleman Wong y otro ganador de este torneo en categoría júnior: Martín Landaluce, campeón en 2022, que este año 2025 ya sabe lo que es estar en el cuadro final de un grande. Lo hizo en el Australian Open, donde fue capaz de superar la fase previa.

En cuanto al US Open júnior, la Academia de Rafa Nadal contará con la representación de Ivan Ivanov, flamante campeón de Wimbledon este año, Max Exsted, Timofei Derepasko, Alejandro Arcila, Elizara Yaneva, Mika Buchnik y Maaya Rajeshwaran Revathi.

El último Grand Slam júnior de la temporada es el torneo que más éxitos ha reportado a los jugadores de la Rafa Nadal Academy, con tres triunfos individuales: Daniel Rincón (2021), Alexandra Eala (2022) y Martín Landaluce (2022).