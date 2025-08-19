Alegre, primer líder en la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week

El estreno de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week se saldó con una única prueba y victoria del Alegre de Andy Soriano, en el que milita la barcelonesa Silvia Mas. La mallorquina Elvira Llabrés firmó su debut en la prueba con un magnífico segundo puesto como navegante del tailandés Vayu, en el que comparte cubierta con el táctico Manu Weiller.

La meteorología condicionó la jornada inaugural de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week, cuarta prueba puntuable para la temporada 2025 de las 52 Super Series. La flota salía al agua con una inusual incertidumbre sobre lo que se encontrarían en la tradicionalmente fiable Bahía de Palma, y ni los más avezados meteorólogos se atrevían a aventurar lo que les depararía el día.

El menú constaba de dos pruebas a partir de las 13:00h, pero finalmente sólo se pudo dar una salida pasadas las 15:30h. La brisa propulsó a los barcos llegando al entorno de los 15 nudos, aunque osciló en presión y dirección a lo largo del recorrido, lo que unido a una ola corta y desordenado, puso a prueba la habilidad de las tripulaciones.

Alegre ocupó la posición más a la izquierda de la línea de salida de la primera prueba de la semana, lo que a la postre marcaría el resultado. “Hicimos una muy buena salida, con velocidad y primeros por el pin”, explicó de regreso a tierra la barcelonesa Silvia Mas, topo del equipo británico.

El equipo del armador y timonel Andy Soriano, que navegaba por primera vez con el táctico británico Paul Goodison, campeón olímpico en 2008, demostró una muy buena velocidad y ya no miró atrás hasta lograr su primera victoria parcial desde Bayona, en junio. "Fue un muy buen trabajo del equipo, sobre todo en la gestión de modos: primero un modo rápido para conseguir cubrir a la flota porque ya estábamos todos amurados a babor, y luego modo normal y hacia la boya. El barco corría muy bien, pero creo que hoy la clave fue la elección de modos”, expresó Goodison.

Segundo en la meta, a 33 segundos del ganador, sería el tailandés Vayu. A bordo del barco de la familia Windcraft se estrenaba hoy la navegante mallorquina Elvira Llabrés. “Llevo tres días navegando en un TP52 en modo regata, y la verdad es que lo que hemos hecho hoy ha sido muy similar a lo que ya habíamos entrenado”, explicó de regreso a Puerto Portals. “El parte indicaba que podíamos ver cualquier cosa entre tres y 30 nudos de viento, y finalmente nos encontramos una cosa intermedia”, añadió.

Llabrés comparte cubierta con el táctico mallorquín Manu Weiller, con quien asegura que es "genial" compartir tripulación. "Es muy tranquilo, ya había navegado con él antes en otras clases y la comunicación es muy fácil porque nos conocemos. La única diferencia es que ahora nos comunicamos en inglés”, manifestó la mallorquina sobre su compañero.

Weiller, por su parte, destacó el trabajo de la nueva navegante del equipo: “Creo que elegimos bien las velas, hemos hecho una salida muy buena y un layline muy bueno de Elvira, que nos ha llevado a la boya segundos y a partir de ahí conseguimos mantener la distancia respecto al tercero. El día ha estado complicado, con un viento que subía y bajaba mucho, una ola muy difícil de llevar el barco y unos roles muy grandes, todos los factores. He visto muy rápido a Alegre; creo que se les han ido las dudas sobre si el barco corre”.

Tercero, a casi un minuto de Alegre, fue el hongkonés Alpha+, que ha reforzado su tripulación con el veterano táctico británico Adrian Stead.

El viento ya no colaboraría más, y la flota regresaba a la marina de Puerto Portals con un único resultado en sus casilleros.

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week continúa este miércoles a partir de las 12:00h. El Comité de Regata dirigido por la alicantina María Torrijo ha indicado su intención de celebrar tres pruebas.