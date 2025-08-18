Pilotades | El Manacor se adjudica el XX Torneig de Sant Roc al ganar al Alqueria

El Manacor de Tercera RFEF se adjudicó anoche (0-4) el XX Torneig de Futbol Sant Roc’25–II Memorial Cristina Martínez, organizado por el CE Alqueria y que se disputó este pasado fin de semana en el campo de sa Teulera de s’Alqueria Blanca. El Alqueria lo dio todo, pero no pudo con la superioridad manacorina (los goleadores fueron Marco, Sito Riera, Sergi Frau y Pedro Miguel). El tercer puesto fue para el Santanyí de Tercera RFEF que se impuso al Son Macià de Segunda Regional, equipo que debutó en este torneo. Los resultados de las semifinales fueron Manacor, 4-Santanyí, 0 y Alqueria, 1-Son Macià, 0.

El torneo ha cumplido su vigésima edición

La primera edición del Sant Roc se disputó en agosto de 2005, saliendo vencedor el Manacor que derrotó en los penaltis al Santanyí. Este último equipo se llevó en cinco ocasiones el torneo, la última en la pasada edición en partido aplazado por la amenaza meteorológica. Le siguen Manacor, Felanitx y Alqueria, con dos y Ferriolense, Atlético Baleares, Serverense, Cardassar, Cala Millor, Son Verí, Inter Manacor y Poblense, con un triunfo cada uno de ellos en un trofeo disputado de manera continua a excepción de la edición de 2020, suspendida por la pandemia.

Se recordó a la directiva Cristina martínez

Igual que el año pasado, esta edición se denomina Torneig de Sant Roc-Memorial Cristina Martínez, en recuerdo de Cristina Martínez Mendoza, fallecida el 27 de diciembre de 2023 a la edad 36 años, la cual tuvo una relación muy estrecha con el club, principalmente en materia de cartelería, diseño y fotografía, informa Jaume Rigo.

Once del Alqueria de regional, que disputó la final del Torneig Sant Roc / Jaume Rigo

El Collerense ficha al portero jhaíro

El Collerense de Tercera RFEF ha anunciado el fichaje del portero Jhaíro Schmidt.

Jeffrey se incorpora al Ferriolense de honor

El Ferriolense de División de Honor ha incorporado al jugador Jeffrey, que procede del Génova. «Un muro para nuestro primer equipo», le define el club palmesano.

Álex Casas y Toni Sánchez coordinarán al Rafal

Los entrenadores Álex Casas y Toni Sánchez llevarán el área deportiva del Atlético Rafal. Casas regresa al club tras diez años (en los que ha estado en el Platges de Calvià, Atlético Baleares, La Salle y Pla) para desempeñar las funciones de director deportivo. Por su parte, Toni Sánchez seguirá en la dirección de la escuela y se une al área deportiva actuando como coordinador.

El Sineu busca jugadoras para el alevín-infantil

El CE Sineu hace un llamamiento a las niñas nacidas entre 2012 y 2015 para formar un nuevo equipo femenino alevín-infantil. Las interesadas pueden llamar a los móviles 673224236 y 603463495.

Toni Arrom regresa al UD Arenal

El delantero Toni Arrom, de 24 años, regresa a la primera plantilla del Arenal.