Palma acoge la presentación de Soloflow Freestyle

Palma acogerá este sábado, día 23 de agosto, a las 21.00 horas, en la Plaza de Toros, una nueva edición de SoloFlow Freestyle, la segunda después del regreso de esta disciplina a la ciudad el pasado año 2024, y la primera como Ciutat de Palma.

El primer Ciutat de Palma SoloFlow Freestyle ha sido presentado oficialmente este lunes, en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Parc de la Mar, por el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, y el director general de Deportes en Palma, David Salom. Cientos de turistas se han congregado frente a la Catedral y han podido presenciar un pequeño avance de lo que será el espectáculo de este sábado.

También han estado presentes el piloto --precursor del FMX en Europa-- y organizador de este evento, Edgar Torronteras; Maikel Melero, pentacampeón del mundo; y las jóvenes promesas José 'Mincha' y Mario Lucas.

A la convocatoria informativa ha asistido además Antonio Pérez, en representación del patrocinador oficial.

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes ha reconocido que esta es de las cosas "más atrevidas que está haciendo este Ayuntamiento" porque "no es fácil para una administración pública hacer algo así". Por este motivo, ha agradecido al director general de Deportes en Palma y al piloto y organizador del acto que le hayan convencido para hacer esta presentación en el Parc de la Mar.

Bonet ha asegurado que la de 2025 "es una edición especial porque ha vuelto el Freestyle, volvió el año pasado, después de 14 años de ausencia, y esta es su segunda edición". En este sentido, ha agradecido a Edgar Torronteras "por apostar por un evento de estas características, un evento internacional, que ya es una de las fechas marcadas por todos los pilotos en su calendario anual, y poner el nombre de Palma a nivel internacional, que es por lo que está peleando el Ayuntamiento". "Cuando todos tenemos las mismas intenciones salen cosas tan bonitas como estas", ha añadido.

Por su parte, el director general de Deportes ha presentado el primer Ciutat de Palma SoloFlow Freestyle como "un espectáculo que promete llevar la emoción del Freestyle Motocross a otro nivel, con una propuesta única de talento, improvisación y adrenalina".

Salom ha asegurado que esta segunda edición del SoloFlow Freestyle reunirá a algunos de los mejores pilotos en esta disciplina y, por tanto, "es un orgullo para la ciudad acoger un espectáculo de esta magnitud, que combina deporte, cultura urbana y entretenimiento".

Entre los protagonistas de esta edición, ha reseñado Salom, destaca un elenco de pilotos de talla mundial, auténticas figuras del Freestyle como Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo de Freestyle Motocross, reconocido por su técnica impecable y sus maniobras imposibles, que le han convertido en una referencia internacional; José 'Mincha', pionero en FMX en España, con una trayectoria que ha marcado el desarrollo de este deporte en el país; Mario Lucas, una joven promesa que ya ha demostrado su talento en competiciones nacionales e internacionales y que representa el futuro del Freestyle; y la leyenda viva del Motocross, precursor del FMX en Europa, y organizador de este evento, Edgar Torronteras.

El evento reunirá por tanto a los mejores pilotos del panorama nacional e internacional, incluyendo a Antonio Navas, Rocky Florensa, Javi Jabato, Víctor Córdoba, Unai Aguiló y el checo Filip Podmol.

Precisamente, Torronteras ha asegurado que esta nueva edición del SoloFlow Freestyle viene "más fuerte" que la del año pasado, "con una ristra de pilotos de diez profesionales, que lo vamos a dar todo". "El espectáculo va a ser increíble", ha asegurado. "Este sábado nadie tiene más planes que ir a disfrutar de este gran evento".

Torronteras realiza un salto con su moto en la presentación del SoloFlow Freestyle en el Parc de la Mar. / SoloFlow Freestyle

La presentación del primer Ciutat de Palma SoloFlow Freestyle ha finalizado con una exhibición de saltos y acrobacias, una pequeña muestra del espectáculo que se podrá ver este sábado. Las puertas de la plaza de toros se abrirán a las 19.00 horas, con actividades previas, y a las 21.00 horas empezará el espectáculo, seguido de una sesión de firma de autógrafos con los pilotos.