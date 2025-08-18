Golf
Jon Rahm vuelve a ganar el circuito LIV Golf
El de Barrika hizo valer su regularidad para repetir reinado a pesar de no ganar ningún torneo en 2025
EP
El golfista español Jon Rahm se proclamó campeón del LIV Golf por segundo año consecutivo, un dos de dos desde que se unió al circuito saudí que culminó este domingo a pesar de perder el 'playoff' final en Chatham Hills (Indiana, Estados Unidos).
El de Barrika, en busca de la primera victoria de 2025 y con la opción de revalidar corona, cedió esta vez contra el colombiano Sebastián Muñoz, después de perder otro 'playoff' de desempate la semana pasada en el LIV Golf de Chicago.
Rahm firmó una última jornada de 11 bajo par, igualando en cabeza a un Muñoz (-22) que había empezado el torneo con una espectacular tarjeta de 59 golpes. El colombiano se llevó la victoria en Indiana con el 'birdie' en el hoyo extra, pero a Rahm le bastó para ser campeón del circuito saudí al que llegó en 2024.
El exnúmero uno del mundo repitió conquista a costa de un Joaquín Niemann que terminó cuarto en Chatham Hills y no pudo hacerse con el LIV Golf a pesar de sus cinco victorias esta temporada. En cambio, pese a no ganar ningún torneo, Rahm estuvo en el 'Top 10' en las 13 citas de la temporada salvo en una.
El 'león' de Barrika, que sigue buscando su mejor nivel desde que dejó la PGA y esta temporada se quedó a medias en la temporada de 'Grand Slam', confía en ser una de las elecciones del capitán europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, para la cita del 26 al 28 de septiembre contra Estados Unidos en Bethpage Black, Nueva York.
