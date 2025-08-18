Gemma Triay y Maribel Nadal inauguran las nuevas pistas de pádel indoor de la Rafa Nadal Academy

Conocida por su prestigio internacional formando a jóvenes tenistas desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha llevado a cabo una fuerte apuesta por el pádel, que hoy se ha visto consolidada con la ampliación de sus instalaciones. La número 1 del mundo Gemma Triay ha sido la encargada de inaugurar 3 nuevas pistas indoor en un pabellón ubicado en el epicentro del campus de alto rendimiento emplazado en Manacor. “Estoy impresionada, se trata de unas pistas de primer nivel mundial”, afirmó Gemma, que ha tenido como anfitriona a Maribel Nadal, subdirectora general de la academia.

De esta manera, la Rafa Nadal Academy ya dispone de un total de 19 pistas de pádel (9 pistas exteriores y 10 cubiertas) que se complementan con el resto de los servicios ya disponibles. Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia hacen que la Rafa Nadal Academy se haya convertido en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel.

En estas nuevas pistas, implementadas gracias a la sinergia con Greenset, podrán entrenar a diario los profesionales que se ejercitan a diario la academia: Patricia Martínez, Ramiro Moyano, Antonio “Pincho” Fernández, y Adrián Marqués. Las nuevas pistas también serán disfrutadas por los jugadores amateurs y juniors que llevan a cabo programas de entrenamientos semanales en la academia.

La primera en estrenar las pistas ha sido la número 1 del mundo Gemma Triay, que después compartió la pista con una treintena de niños que estas semanas participan en la tercera edición del Campus de pádel que realizan conjuntamente la academia con la Federación Española y la Federación Balear de Pádel.

En inicio de temporada Gemma se convirtió, junto a Franco Stupaczuck en embajadora de la academia. Si bien ambos ya tenían arraigo con la Rafa Nadal Academy, este año consolidaron su vinculación con el objetivo de seguir uniendo aún más sus fuerzas. Esta semana, la propia Gemma prepara en la academia su segunda parte de la temporada tras haber cuajado un primer semestre espectacular con su compañera Delfi Brea.

Precisamente su entrenador, Rodrigo Ovide se ha convertido en 2025 en el responsable de la metodología de entrenamiento de la academia, elevando la calidad de la docencia impartida a jugadores juniors y amateurs. Además de la exitosa participación del Rafa Nadal Academy Pádel Team en las dos primeras ediciones de la Hexagon Cup, otro de los pilares del papel tan relevante que ha adquirido la academia en el plano nacional ha sido la creación del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, un novedoso circuito de pádel amateur impulsado por la academia que combina deporte, ocio, diversión y valores y que ya se encuentra en el ecuador de su segunda edición.

La internacionalización de este deporte también ha coincidido con la expansión mundial de la Rafa Nadal Academy. Una muestra ha sido el debut de Kuwait en el escenario mundial del pádel. En el icónico escenario de la Rafa Nadal Academy, los mejores jugadores del mundo brindaron un gran espectáculo deportivo en unas instalaciones únicas, inauguradas por el propio Rafa Nadal en 2020. Fruto del éxito organizativo, el Kuwait P1 Premier Pádel fue votado como el mejor evento mundial de Premier Pádel en 2024 y ha sido designado como sede de la Copa Mundial por Parejas de la Federación Internacional de Pádel. El pasado mes de marzo el Rafa Nadal Tennis Center ubicado en Costa Mujeres (Mexico) fue sede del torneo Cancún P2 Premier Pádel en el que se proclamaron campeonas Gemma Triay, Delfi Brea, Juan Lebrón y Franco Stupaczuck.

Maribel Nadal, subdirectora general de academia, ha valorado la inauguración de este nuevo espacio. “Estamos muy felices con la inauguración de estas tres nuevas pistas y nos hace especial ilusión que haya sido Gemma la primera en estrenarlas. Si bien el tenis sigue siendo el deporte estrella de la academia, estamos muy orgullosos del crecimiento que ha experimentado el pádel. Cada vez son más los adultos y jóvenes que vienen de todo el mundo a aprender y a divertirse aquí y aspiramos a tener unas instalaciones punteras a nivel internacional”.