Tenis
El mallorquín Xavi Palomar conquista el Campeonato de España junior
El palmesano tumba en tres sets a Pablo Pérez en una intensa final disputada en el Club de Tenis Chamartín de Madrid
El mallorquín Xavi Palomar ha conquistado este domingo el Campeonato de España júnior al vencer a Pablo Pérez por 6-2, 5-7 y 6-3 en una intensa final disputada en el Club de Tenis Chamartín de Madrid. Un gran éxito del jugador palmesano, que la pasada temporada se quedó con la miel en los labios al perder la final ante Andrés Santamarta por 6-7, 7-6 y 6-3 en Tarragona.
Palomar, que ha desaprovechado algunas bolas de partido en el segundo set, ha marcado las diferencias en el tercero al mostrarse más sólido que su rival en los momentos decisivos. Este triunfo respalda el trabajo del tenista del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB), que tiene previsto desplazarse al Open de Estados Unidos para disputar la previa de la categoría sub18. Palomar espera aprovechar la experiencia después de haber competido también en los torneos junior de Roland Garros y Wimbledon.
Palomar, de 17 años, ya se apuntó en febrero uno de los torneos internacionales júniors organizados por la Rafa Nadal Academy de Manacor al vencer al madrileño Marcos Castro 4-6, 6-1 y 6-2, logrando así su tercer título en el circuito mundial Sub’18 después de estrenar palmarés el pasado año en Majadahonda y La Nucía.
