Joan Mir logra su mejor resultado del año en Austria

Joan Mir ha echado el freno a la mala suerte en Austria. El mallorquín ha firmado una gran sexta plaza en el circuito Red Bull Ring y cierra una racha de tres abandonos seguidos provocados por errores ajenos. El piloto de Honda ha regresado de las vacaciones de verano, con un gran resultado sobre la manga en un Gran Premio que se ha vuelto a llevar Marc Márquez.

Joan Mir ha logrado remontar cuatro puestos a lo largo de las 28 vueltas. En la salida tuvo que lidiar con Jorge Martín para recuperar su décimo puesto y, a lo largo de la carrera, ha ido aprovechando errores de la parte alta de la clasificación para seguir escalando posiciones.

Subió al noveno lugar después de que Álex Márquez tuviera que cumplir con la sanción de la ‘vuelta larga’ por, precisamente, tirar a Mir en la última carrera, y el catalán cayó más allá del décimo lugar, adelantó a Binder a falta de 21 vueltas, superó a Raúl Fernández y en los últimos logró llegar a la sexta plaza después de ser el más listo en una batalla con Binder y Bagnaia, en la que se aprovechó de la sanción del italiano de ceder un puesto.

Joan Mir ha conseguido su mejor resultado del año después de superar el séptimo puesto en Aragón y, además, se queda a solo una posición de la posición final que consiguió con Honda en el Gran Premio de la India que, por ahora, sigue siendo su mejor carrera.

En la clasificación general, el mallorquín se sitúa en la decimoctava posición después de superar a Álex Rins. Con 42 puntos, está a diez de Miller, el decimoséptimo.

Por otra parte, el palmesano Izan Guevara ha acabado en la novena posición en la carrera de Moto 2. El piloto de Pramac Yamaha ocupa el decimocuarto puesto en la general. En siete días continúa la competición en el Gran Premio de Hungría.